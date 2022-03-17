"الرتج".. مخاطر كامنة وأعراض مشابهة لالتهاب الزائدة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألم شديد في الجزء السفلي الأيمن من البطن مع حمى وشعور بالغثيان. يفكر معظم الأطباء عند سماع هذه الأعراض في التهاب الزائدة الدودية، لكن هناك إصابات أخرى لها نفس الأعراض، ومن بينها وجود أكياس أو جيوب صغيرة تتكون في جدران الأمعاء وهو ما يعرف طبيا باسم "الرتج"، أو "الرداب القولوني".

وتتكون هذه الأكياس على جدران أعضاء في الجسم مثل الأمعاء الدقيقة أو الغليظة أو المريء، وتتسبب في ألم شديد في الجزء السفلي من البطن في الجهة اليمنى أو اليسرى.

ولا يمكن الجزم بوجود ارتباط بين تكون الرتج والإصابة بسرطان الأمعاء إلا أن هذه الأكياس قد تتعرض للالتهاب أو النزف وبالتالي تتسبب في ألم شديد.

ونقل موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن الطبيب فولفغانغ بورمايستر قوله: "تجمع البكتيريا أو بقايا البراز في هذه الأكياس يؤدي إلى تكون التهابات".

ويعد مرضى ضغط الدم المرتفع وأمراض الكلى وضعف المناعة، الأكثر عرضة لتكون هذه الأكياس، كما يقول الطبيب لودغر ليفيلد من الجمعية الألمانية لأمراض الهضم والاستقلاب في برلين.

وينصح الأطباء المصابين بهذه الأكياس بالتخلي عن العقاقير الطبية قدر الإمكان، أما إذا تطور الوضع وحدثت التهابات ونزيف حاد فيجب التدخل الجراحي.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز