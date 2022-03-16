ما هي مخاطر تناول الحلويات يومياً؟

المصدر: وكالات

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للحلويات جاذبية خاصة لا يمكن مقاومتها، ولكن قد يتحول الأمر إلى إدمان، مما يسبب ضررًا على الصحة، ويميل البعض لتناول الحلويات بشكل مفرط، فلا يمكن أن يمر يومًا دون تذوق قطعة من الحلوى، فبمجرد التفكير فيها، يشعر بجاذبية إليها ويسرع لإحضارها لأنه لا يتمكن من مقاومة هذا الشعور، فما هي مخاطر تناول الحلويات بشكل يومي؟

سبب في زيادة الوزن

إذ يعتقد أنّ السكر المضاف وخاصة في المشروبات المحلاة والحلويات، أحد الأسباب الرئيسية في رفع معدلات السمنة في العالم.

كما يزيد أيضاً استهلاك الفركتوز من الجوع والرغبة في الطعام أكثر من الجلوكوز، وهو النوع الرئيسي من السكر الموجود في الأطعمة النشوية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب الاستهلاك المفرط للفركتوز في مقاومة هرمون الليبتين وهو هرمون مهم ينظم الجوع ويطلب من جسمك التوقف عن تناول الطعام.

الزيادة من خطر الإصابة بأمراض القلب

ارتبطت الأنظمة الغذائية عالية السكر بزيادة مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وهي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وتشير الدلائل إلى أن الأنظمة الغذائية عالية السكر يمكن أن تؤدي إلى السمنة والالتهابات وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم وضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك فإن تناول الكثير من السكر تم ربطه بتصلب الشرايين وهو مرض يتميز بوجود رواسب دهنية وانسداد الشرايين.

ارتباط السكر بحب الشباب

ارتبط النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات السكرية، بزيادة خطر الإصابة بحب الشباب.

إذ إنّ الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، مثل الحلويات المصنعة ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة أكبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ورفع مستويات الأنسولين بسرعة، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الأندروجين وإنتاج الالتهابات، وكلها تلعب دوراً في تطور حب الشباب.

الزيادة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

تعتبر السمنة، التي تحدث غالباً بسبب استهلاك الكثير من السكر، أقوى عامل خطر للإصابة بمرض السكري، علاوة على ذلك فإن الاستهلاك المرتفع للسكر لفترات طويلة يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وهو هرمون ينتجه البنكرياس وينظم مستويات السكر في الدم.

ارتفاع خطر الإصابة بمرض السرطان

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، حيث يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة والمشروبات السكرية إلى السمنة، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان. علاوة على ذلك، فإن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من الالتهابات في الجسم وقد تسبب مقاومة الأنسولين وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

الزيادة من خطر الإصابة بالاكتئاب

يرتبط استهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة، بما في ذلك المنتجات عالية السكر مثل الكعك والمشروبات السكرية، بزيادة مخاطر الإصابة بالاكتئاب. ويعتقد الباحثون أن تقلبات السكر في الدم وعدم انتظام الناقل العصبي والالتهاب قد تكون كلها أسباباً لتأثير السكر الضار على الصحة العقلية.

مسرع لعملية شيخوخة الجلد

يمكن أن تؤدي الخيارات الغذائية السيئة إلى تفاقم التجاعيد وتسريع عملية شيخوخة الجلد، لذلك فإنّ تناول نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكر إلى تقدم بشرتك في العمر قبل الأوان، حيث تسبب تلف الكولاجين والإيلاستين وهما بروتينات تساعد على تمدد الجلد والحفاظ على مظهره الشاب، عندما يتلف الكولاجين والإيلاستين، يفقد الجلد تماسكه ويبدأ في الترهل.

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