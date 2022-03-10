عاطفة الكلاب تشفي من بعض الأمراض

المصدر: البيان

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كشفت دراسة حديثة أن الكلاب قد تؤدي دوراً محورياً في الشفاء من بعض الأمراض، مؤكدةً التصور السائد لدى عشاق هذا الحيوان الذي يتميز بالوفاء.

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «سي إن إن»، أنه بالنسبة إلى المرضى الذين يعانون الألم في غرفة الطوارئ، فإن 10 دقائق فقط مع الكلاب قد تساعد على تقليلها.

ووفرت الدراسة بعض التفاؤل للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية الذين يصارعون باستمرار مع أزمة نقص موارد المستشفيات المقيدة في خضم جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسة كولين ديل، رئيسة فريق البحث في «وان هلث آند ولنس»: «هناك بحث يُظهر أن الحيوانات الأليفة جزء مهم من صحتنا بطرق مختلفة. إنها تحفزنا، وتعطينا الدافع».

واعتمد الباحثون في نتائجهم على تجربة خضع لها أكثر من 200 مريض في غرفة الطوارئ.

ومُنح المشاركون في التجربة 10 دقائق من الوقت مع الكلاب، وقام المرضى بتقييم مستويات الألم لديهم بعد ذلك.

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