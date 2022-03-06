خبيرة تغذية: الارتباط العاطفي سبب السمنة

المصدر: البيان

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كشفت خبيرة تغذية مصرية عن السبب العلمي وراء حدوث السمنة التي يعانيها الكثيرون وتمثل مشكلة مزمنة بالنسبة إليهم.

وأوضحت الدكتورة وعد أمين، أخصائية التغذية، أن مشكلة جعل الطعام هو الحياة تكمن وراء معاناة مرضى السمنة، مشيرةً إلى أن أولى خطوات الحمية الصحية علاج ما سمَّته «الارتباط العاطفي» بالطعام.

وقالت وعد، خلال لقائها أمس في برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى المصرية، إن أساس المشكلة أن الشخص يأكل حتى وهو لا يشعر بالجوع، مؤكدةً أنه لا ينبغي صحياً تناول الطعام إلا عند الشعور الفعلي بالجوع.

وأضافت أن الصيام المتقطع يمكنه أن يعالج إدمان الطعام، لافتةً إلى أنه حينها ستكون هناك فترة في اليوم يقرر الشخص عدم الأكل فيها.

وشرحت طبيعة ذلك الصيام بأنه عبارة عن 16 ساعة شاملة عدد ساعات النوم، وأنه يكون امتناعاً عن الطعام، مع السماح بشرب الماء والشاي والقهوة بدون سكر، ما يؤدي في النهاية إلى نسيان الطعام.

وذكرت أن الهدف من الصيام المتقطع تقليل هرمون الأنسولين المسؤول عن تخزين الدهون في الجسم، منوهةً بأنه يساعد على تقليل فكرة التسالي بين الوجبات.

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