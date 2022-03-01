مرض "التهاب الدماغ الياباني" يكتسح أستراليا بسبب البعوض

المصدر: البيان

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حذرت السلطات الصحة في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا بأستراليا، السبت الماضي، من مرض التهاب الدماغ الياباني الذي ينقله البعوض.

واكتشفت آثار الفيروس، الذي يمكن أن يصيب كلا من الحيوانات والبشر من خلال البعوض في حالات متعددة، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وقال متحدث باسم الصحة في نيو ساوث ويلز إن المرض اكتُشف في عينات من مزارع الخنازير التجارية في خمسة مواقع في جنوب وغرب نيو ساوث ويلز، مما يشير إلى أن الفيروس ينتشر على الأرجح بين البعوض.

كما عُثر على أدلة على الفيروس في الخنازير في بلدة إتشوكا في شمال فيكتوريا، وكذلك في جنوب كوينزلاند.

وقال كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا، البروفيسور بريت ساتون، إن المرض لا يمكن أن ينتقل بين البشر، لكن يمكن للناس اتخاذ خطوات بسيطة لحماية أنفسهم من الإصابة بالمرض.

جدير بالذكر أنه يعاني أقل من واحد في المائة من المصابين بالتهاب الدماغ الياباني من أعراض تشمل عادة الحمى وآلام المفاصل والطفح الجلدي.

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