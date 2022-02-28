طعام بلا ملح.. أضرار صحية بالغة

المصدر: البيان

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أكدت خبيرة تغذية روسية، أن التخلي نهائياً عن استخدام الملح في الطعام يسبب زيادة في مستوى التعب والضعف.

وقالت الدكتورة ألينا ستيبانوفا،الخبيرة في التغذية،أن الملح ضروري لدعم النشاط الحيوي للجسم.

وأضافت، أن أيونات الصوديوم الموجودة في الملح تساهم في عملية تقلص الألياف العضلية وفي نقل النبضات العصبية. لذلك فإن التخلي نهائيا عن استهلاك الملح يسبب الشعور بالتعب والضعف واضطرابات عضلية عصبية، بحسب "روسيا اليوم".

واشارت أنه، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تزيد كمية الملح التي يستهلكها الشخص البالغ عن خمسة غرامات في اليوم. مؤكدة على ضرورة امتناع الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة، عن استخدام الملح.



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