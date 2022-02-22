فيروس قديم ينافس كورونا في سرعة انتشاره بكوينزلاند الأسترالية

المصدر: البيان

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انخفضت حالات الإصابة بالإنفلونزا في أستراليا مع ارتفاع معدلات التطعيم في البلاد حتى تكاد تكون اختفت، إلا أن أحد الفيروسات القديمة بقيت شديدة العدوى والانتشار.

وسجّلت كوينزلاند وحدها حوالي 10000 إصابة بجدري الماء الناتج عن فيروس varicella-zoster العام الماضي، ومعدّل مشابه في 2020، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وتبلغ شدة العدوى للفيروس نسبة مرتفعة، حيث يمكن للشخص الواحد أن ينقل العدوى إلى 13 شخصاً، ويعتمد الأمر على مستويات المناعة.

وينتقل فيروس varicella-zoster عن طريق التلامس المباشر مع الجسم أو سوائله الناتجة عن البثور.

وقالت إحدى طبيبات كوينزلاند إن التطعيم ضد جدري الماء مهم خصوصاً للنساء الحوامل والأشخاص الذين لم يصابوا به من قبل.

وحذّرت الطبية من الآثار القوية للمرض حيث من الممكن أن يسبب التهاباً في الدماغ أو التهاب رئوي حاد، وأحيناً الموت.

ويتيح برنامج اللقاح الأسترالي تحصين الأطفال من عمر 18 شهراً ضد جدري الماء والحصبة الألمانية.

وحذّرت أيضاً مما يسمى “حفلات جدري الماء”، حيث ينقل الأهالي الفيروس بين الأطفال لاكتساب مناعة ذاتية.

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