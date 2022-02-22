لخطورتها على الصحة.. ممنوع حفظ هذه الأطعمة في الثلاجة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشر موقع WeChat الصيني قائمة تتضمن مجموعة من الأطعمة التي يمنع حفظها في الثلاجة، لأنها تفقد خواصها الغذائية وقد تتحول إلى مصدر للخطر على الصحة، ومن ضمنها التوابل والفواكه الاستوائية والخضروات المخللة.

وبحسب الموقع الصيني فإن الكثيرين ينظرون للثلاجة كخزانة يمكن وضع فيها كل شيء. ولكن هذه نظرة غير صحيحة وقد تشكل خطورة على الحياة.

ويضيف، أولا، من الخطأ حفظ التوابل والبهارات في الثلاجة، مثل اليانسون والفلفل، لأنها في الثلاجة تمتص الرطوبة، وبالتالي تبدأ بإنتاج سموم فطرية تسبب أمراض الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك، من الخطأ حفظ الفواكه الاستوائية في الثلاجة مثل الموز والليتشي وغيرها لأنها تفقد فوائدها وتتحلل بسرعة بسبب الرطوبة، كما أن البيئة منخفضة الحرارة، تساعد على تكاثر البكتيريا في الفواكه وإنتاج السموم الفطرية.

كما لا ينصح بحفظ منتجات المعكرونة مثل الشعيرية غير المطبوخة في الثلاجة أيضا.

ويشير الكاتب، إلى أنه لا ينصح بحفظ الخضروات المخمرة في الثلاجة أيضا، وكذلك الأعشاب الطبية، لأن وجودها بجانب المواد الغذائية خلال فترة طويلة يجعلها تمتص الرطوبة وتتوغل فيها بكتيريا مختلفة، ما يفقدها جميع خصائصها المفيدة.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز