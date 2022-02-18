"النبض القاتل".. طبيب روسي يكشف عدد نبضات القلب التي عندها تصبح حياتك مهددة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الطبيب الروسي ميخائيل كوبريانوف، أخصائي الأمراض الباطنية، عن "النبض القاتل" وهي عدد نبضات القلب التي تهدد الحياة، مشيراً إلى ضرورة إجراء تخطيط للقلب إذا كانت نبضات القلب تصل إلى 100 نبضة وأكثر في الدقيقة دون عوامل محفزة.

ويوضح الطبيب الروسي في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن نبضات القلب التي تتجاوز 100 نبضة في الدقيقة دون وجود عوامل إثارة، قد يشكل خطورة على الصحة.

ويضيف، يجب في هذه الحالة الخضوع لفحص شامل لتحديد سبب تسارع نبضات القلب، بما في ذلك إجراء تخطيط للقلب، كما يجب إجراء مراقبة يومية لعمل القلب وفق طريقة هولتر.

ويشير الطبيب، إلى أنه في حال أغمي على الشخص عند تسارع نبضات القلب أو تظهر عنده حالة ما قبل الإغماء، يجب نقله إلى المستشفى. كما قد يشعر المريض بفقدان الرؤية تماما وضعف عام ودوران وعرق بارد.

وبالإضافة إلى ذلك يجب استدعاء سيارة الإسعاف الفوري، لأنه في مثل هذه الحالات يلاحظ الأطباء انخفاض ضغط الدم الانقباضي إلى دون 100 ملم عمود زئبق.

وينصح الطبيب لتجنب مثل هذه الحالة، بعدم تناول المشروبات المحتوية على الكافيين وتحسين نوعية النوم والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز