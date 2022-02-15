سبب الصداع عند الإصابة بأوميكرون

المصدر: وكالات

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أكدت أخصائية طب الأعصاب، أن الإصابة بمتحور "أوميكرون"، يؤدي إلى صداع بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدكتورة أولغا غولوبينسكايا في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الصداع، هو أحد الأعراض الشائعة عند الإصابة بمتحور "أوميكرون". ويظهر هذا الصداع على شكل "ضاغط" على الرأس، يختلف عن الصداع النصفي.

واوضحت، أنه "يختلف هذا الصداع عن الصداع النصفي، بأنه يضغط على الرأس بكامله وليس على أحد جانبيه".

واضافت، "يمكن ظهور الصداع، ليس فقط عند الإصابة بمتحور "أوميكرون"، بل وأيضا عن الإصابة بأي نسخة أخرى من الفيروس التاجي المستجد. لأن الفيروس يتوغل جزئياً عبر الحاجز الدموي الدماغي، وهناك يمكن أن يتسبب في تورم يؤدي إلى الشعور بالصداع بسبب ارتفاع ضغط الدم"، وبحسب روسيا اليوم.

وتشير، إلى أن علاج هذا الصداع يجب أن يصفه الطبيب. ولكن يمكن اتخاذ بعض الإجراءات ذاتيا.

وقالت، "عند الشعور بالصداع، يجب اتباع قواعد بسيطة؛ الهدوء، عدم الذهاب إلى أي مكان، إذا كان من الصعب رفع الرأس. كما يجب الإكثار من شرب الماء وتناول دواء مسكن وفيتامين C. كما يمكن وضع كمادة باردة على الرأس".

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