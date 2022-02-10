خمسة مشروبات سحرية للتخلص من الكحة نهائياً

المصدر: البيان

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تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن.

وكشف تقرير نشره موقع "هيلث لاين"، 5 مشروبات سحرية للتخلص من الكحة التي يعاني منها مرضى الحساسية والمصابون بنزلات البرد.

وضمت العلاجات طرقا طبيعية تساعد في التخلص نهائيا من الكحة، وهي:

العسل الأبيض

يساعد في علاج التهاب الحلق، حيث أثبتت الدراسات أن العسل الأبيض يخفف الكحة بفعالية تفوق بعض أدوية السعال.

الزنجبيل

يساهم في تعزيز صحة الجسم والجهاز التنفسي، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص الطبيعية، التي تعمل على تهدئة السعال.

اليانسون

يعد أحد أشهر الأعشاب الطبيعية التي تعالج السعال، ويحسن الجهاز المناعي، بالإضافة إلى دوره المهم في الوقاية من الأمراض والفيروسات.

النعناع

تحتوي أوراق النعناع على خصائص علاجية، منها المنثول الذي يهدئ الحلق ويجعل التنفس أسهل.

الزعتر

يعالج أمراض الجهاز التنفسي، بسبب احتواء أوراقه على مركبات "الفلافونويد"، والتي تساعد في تقليل الالتهاب بالحلق، وترخية عضلات الحلق المسؤولة عن السعال.

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