النوم لفترة أطول ينقص الوزن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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أفادت دراسة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو الأمريكية أن الحصول على ساعة أو أكثر من النوم كل ليلة يمكن أن يساعد في خفض السعرات الحرارية، ويسعف البالغين الذين يعانون من الوزن الزائد على فقدان وزنهم من دون إجراء اي تغيير في نظامهم الغذائي أثناء النهار.

فقد وجد باحثو الجامعة في تجربة سريرية صغيرة على 80 شخصاً بالغاً يعانون من زيادة الوزن، أن الأشخاص الذين ينامون عادة أقل من 6.5 ساعة في الليلة، عندما ناموا 1.2 ساعة إضافية، فقدوا ما يصل إلى 270 سعرة حرارية في المتوسط من مجموع السعرات الحرارية التي يحصلون عليها يومياً.

ونقلت صحيفة "غارديان البريطانية" عن معدة الدراسة، الدكتورة إسرا تاسالي، من مركز النوم بجامعة شيكاغو قولها: "يعمل الكثير من الناس بجد لإيجاد طرق لخفض السعرات الحرارية من اجل فقدان الوزن، حسناً تبين أنه بمجرد النوم أكثر قد يتمكنون من خفضها بشكل كبير".

وقد لاحظ الباحثون انخفاض السعرات الحرارية في غضون أسبوعين من تغيير المرضى لأنماط نومهم، معربين عن اعتقادهم أن انخفاض السعرات الحرارية المستمر على مدى ثلاث سنوات قد يؤدي إلى فقدان الأشخاص حوالي 12 كيلوغرام من وزنهم، دون تغيير نظامهم الغذائي خلال النهار، وأن بعض المشاركين في التجربة استهلكوا 500 سعرات حرارية أقل يومياً بعد تحسن نومهم.

وأجريت التجربة على 80 بالغاً تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، وقد تم تعيين نصفهم عشوائياً لتلقي استشارات شخصية تهدف إلى إطالة مقدار الوقت الذي ينامون فيه كل ليلة. ولم تطلب الدراسة منهم تقييد وجباتهم الغذائية أو تغيير روتينهم الرياضي.

ومن نتائج الدراسة أيضاً هو اكتشاف أن جلسة استشارة نوم واحدة يمكنها تغيير عادات النوم لدى الأشخاص بما يكفي لتحسين مقدار النوم الذي يحصلون عليه.

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