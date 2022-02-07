طبيب يكشف طريقة سحرية بسيطة للتخلص من الدهون

المصدر: البيان

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كشف الدكتور المصري حسام موافي، رائد الطب الباطني بالقصر العيني، عن خطوات بسيطة، في حالة إتباعها ستساعد الإنسان على التخلص من كميات هائلة من الدهون.

كميات الطعام

وأوضح أن سبب المعاناة من السمنة تكمن في كميات الطعام التي يتناولها الناس، مشددًا على ضرورة تقنين هذه الكميات، عن طريق تحديد السعرات الحرارية التي نتناولها يوميًا في نظامنا الغذائي، ما بين 1000 لـ 1500، على حسب المجهود الذي يبذله الشخص.

وربط موافي خلال حديثه عبر برنامج “وقل رب زدني علما”، بين طبيعة العمل الذي يعمل فيه الشخص وعدد ساعات هذا العمل، وبين السعرات الحرارة التي يجب أن يأخذها”.

وقال "شغلك بتطلع فيه الطاقة، السعرات القليلة والمحددة الذكر آنفًا التي تناولتها في طعامك سوف تتحرر على شكل طاقة وهذا يجعلك تخسر السعرات الحرارية التي اكتسبتها من الطعام، ما يجعلك تحافظ على وزنك بشكل جيد".

واوضح موافي " أن الجسد، يفقد سعرات حرارية ويفقد دهوناً، حتى لو لم يحدث أي حركة أو جهد،

وكشف : “وأنت جالس في السرير كل متر مربع من سطح جسمك بيفقد 40 سعراً حرارياً وأنت مرتاح وهذا اسمه معدل الاحتراق".

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