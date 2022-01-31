تسوس الأسنان لدى أطفال السعودية من الأعلى في العالم

المصدر: البيان

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كشفت الدكتورة بدور المطيري، المتخصصة في السياسات الصحية والباحثة في صحة أسنان المجتمع، أن نسب التسوس لدى الأطفال في المملكة العربية السعودية من أعلى دول العالم، حيث تصل إلى أكثر من 93 %.

وأوضحت الطبيبة السعودية خلال لقاء تلفزيوني على قناة "روتانا خليجية"، أن ارتفاع هذه النسبة يعود إلى عدم الاهتمام بالأطفال في السن الصغيرة من حيث تفريش الأسنان وتنظيفها.

وأشارت إلى أن هناك دراسة كشفت أن 98 % من الآباء والأمهات في المملكة لا يهتمون بتنظيف أسنان أطفالهم، مبينة أن 80 % من الأطفال في عمر 6 سنوات لا يقومون بتفريش أسنانهم.

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