استئصال 13 ورماً ليفياً من رحم سيدة بالشارقة

المصدر: البيان

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تمكن الأطباء في مستشفى ان ام سي رويال بالشارقة من استئصال 13 ورماً ليفياً من رحم سيدة عراقية .

وكانت المريضة تشكو من نزف متكرر وآلام بطنية متكررة وشخص لها أنها أورام ليفية كبيرة بالرحم و قرر الأطباء ضرورة استئصال الرحم مع الأورام الليفية وإنه من الصعب استئصال الأورام بدون استئصال الرحم لكن المريضة رفضت استئصال الرحم وقررت القدوم إلى المستشفى.

وأجرت استشارة طبية مع الدكتورة ابتسام الكعبي أخصائية النسائية والدكتور محمد الحسون أخصائي النسائية وجراحة المنظار وتقرر اجراء استئصال الأورام الليفية عن طريق المنظار والمحافظة على الرحم وبالفعل تمت العملية بنجاح و استؤصل 13 ورما ليفيا من الرحم ذات حجم كبير وصغير وتمت المحافظة على الرحم ولم تحدث مضاعفات أثناء و بعد العملية.

وغادرت المريضة المستشفى بعد 48 ساعة ثم سافرت إلى العراق .

وذكر الدكتور محمد الحسون بأن مستشفى ان ام سي رويال الشارقة لديه فريق طبي متميز بجراحة المنظار و إنه بالإمكان اجراء كافة أنواع العمليات الكبيرة و الصغيرة بالمنظار و دون الحاجة إلى فتح البطن و قدمت المريضة الشكر و الامتنان إلى الفريق الطبي و طاقم المشغى على العمليه الناجحه و الرعاية الصحية الممتازة.

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