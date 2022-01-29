الإفراط في استعمال البخور مضر كالتدخين

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمود البتالوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكلية الطب بجامعة القاهرة، عن أضرار التعرض المستمر للبخور، مؤكداً أن تأثيرها لا يقل عن ضرر التدخين.

وقال البتالوني، خلال لقائه أمس في قناة «دي إم سي»، إن البخور يحتوي على زيوت تُصدر كمّاً كبيراً من الدخان والروائح المستمرة التي تؤدي إلى ضرر بالغ بالرئتين.

وأضاف أنه بالنسبة إلى مريض الحساسية فإنه يتأثر في ساعتها، لكن بالنسبة إلى غير المصاب بالحساسية بإمكانه استعمال البخور مرة في الأسبوع مع ضرورة التهوية بعدها جيداً.

ولفت إلى أن الكثيرين يستعملون البخور يومياً فيصبح المكان معبَّأ بالدخان، مؤكداً أن هذه العادة تتسبب في السدة الرئوية، لأن استنشاق الدخان بصفة مستمرة ويومية يشبه تدخين السجائر أو الشيشة.

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