ماذا يحدث لصحتك عند تناول الأسماك المملحة؟

المصدر: وكالات

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تعود الأسماك المملحة إلى عهد المصريين القدماء، فقد كانت في العهد الفرعوني من أحد مظاهر الاحتفال هو تناول الأسماك المملحة، وذلك لأن كان لدى المصريين القدماء اعتقاد بأن هذه الأسماك مفيدة لجسم الإنسان في فترة معينة من السنة.

كما أنه في بعض الأحيان كانت تستخدم الأسماك المملحة كهدايا وقرابين للآلهة، لذلك فأصبح تناول الأسماك المملحة عند المصريين من أحد العادات المصرية القديمة وبدأوا في توارثها عبر الأجيال.

هناك أنواع معينة من السمك يتم تحضيرها وتمليحها فترة معينة حتى تعطي المذاق الخاص بها، وتعتبر الأسماك المملحة من الوجبات الأساسية في الثقافة المصرية.

كما يكثر تناولها في مواسم معينة منها شم النسيم وعيد الفطر، وعلى الرغم مما يثار حول كونها مضره بسبب طريقة تحضيرها وتركها في كمية كبيرة من الملح فترة طويلة قد تسبب أضرارا كثيرة للإنسان إلا أنها لا غنى عنها عند المصريين.

ومؤخراً كشف خبير الصحة د. حسين عبدي، أن هناك علاقة بين تناول الأسماك المملحة والإصابة بسرطان القولون.

وأوضح أن تناول هذا النوع من المأكولات البحرية ينتشر على نطاق واسع في بلدان جنوب شرق آسيا أيضا، حيث تتم إضافته إلى أطباق الأرز.

وأشار إلى أن بعض الشعوب تضيف إلى السمك المملح، الصوصج والنقانق واللحوم المعالجة، التي أدرجت جميعها في قائمة المواد الغذائية المسببة للسرطان.

وأضاف أن عملية تمليح الأسماك للحفاظ عليها فترة طويلة، تؤدي إلى تكوّن مواد ثانوية تزيد من احتمال الإصابة بهذا المرض الخطير.

وأكد أن جميع الأطعمة المالحة والمخللة والمدخنة، ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة.

ونصح الخبير الصحي بعدم تناول الأسماك المملحة لأنها تسبب السرطان، مشددًا على عدم تناول مثل هذه الأطعمة ومشتاقتها تمامًا.

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