السرّة بيت الداء.. يجب غسلها بانتظام منعاً لانتشار الأوبئة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر السرة مكانا خصبا لنمو البكتيريا والعدوى الفطرية، لذا وجب الاهتمام بالعناية بها وتنظيفها.

وبعد مقطع فيديو يصعب مشاهدته يُظهر ما يمكن أن يكون في داخل السرة، انتهز طبيب الفرصة لتذكيرنا جميعا بمدى أهمية غسل السرة وتنظيفها يوميا لمنع تكوين البكتيريا والالتهابات.

رد الدكتور كاران راج، الجراح والمحاضر الإكلينيكي في إمبريال كوليدج لندن وجامعة سندرلاند، على مقطع فيديو لرجل وجد شيئا مثيرا للاشمئزاز داخل سرته - ويخبرنا بما قد يكون هناك - وما يجب علينا فعله لتجنب الإصابة في هذه المنطقة، بحسب healthy.walla.

تحتوي معظم السرة على أخاديد يمكنها تخزين الأوساخ داخلها وتشكيل وسادة خصبة لنمو البكتيريا. وجدت دراسة نُشرت في العام 2012 أن 67 نوعا مختلفا من البكتيريا توجد في سرة الشخص العادي - لذا فإن التنظيف المنتظم مهم بشكل خاص.

اكتشف مستخدم تطبيق "تيك توك"بطريقة مؤلمة ما قد يكون مختبئا في سرته، عندما عرضت زوجته مساعدته في تنظيفها بعد أن أخبرها أن سرته بدأت تتأذى. صدمت الزوجة عندما بدأت في الحفر في سرته وسحبت شيئا مائلا للصفرة مثيرا للاشمئزاز.

الدكتور كارين راج، أعاد نشر الفيديو بنفسه وأوضح أنه إذا أصيب شخص ما بإفرازات بيضاء أو بنية أو صفراء تتسرب من سرته - فمن المحتمل أنه يخمر عدوى هناك.

يدعي الطبيب أن أي شخص يرفض غسل سرته في الحمام بشكل منتظم يمكنه أن يزرع "أوبئة" هناك.

وأوضح في الفيديو: "كل تجاويف اللحم يمكن أن تتراكم فيها العرق وخلايا الجلد الميتة والزيوت والقماش من الملابس والبكتيريا وهي متوفرة بألوان متنوعة، عادة ما تكون سوداء ولكن يمكن أن تأتي أيضا بلون بني فاتح".

قد تتكون ميكروبات السرة بشكل رئيسي في الأشخاص الذين يعانون من قلة النظافة، أو السرة العميقة جدا أو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

تعتبر سرتنا أرضا خصبة للبكتيريا لأنها منطقة "مظلمة ورطبة"، حيث غالبا ما يوضع الجلد فوق الجلد، مما يؤدي إلى التهابات ورائحة كريهة.

داء المبيضات (عدوى فطرية)، على سبيل المثال، لا مفر منه إذا لم تقم بتنظيف منطقة السرة بشكل صحيح.

لذلك عليك شطف سرة بطنك جيدا في كل دش، بالإضافة إلى ذلك ينصح بتنظيف زر البطن عدة مرات في الأسبوع بقطعة قطن مغموسة بالماء الدافئ بالصابون ويمكن القيام بذلك بعد الاستحمام.

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