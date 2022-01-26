المستشفى الأمريكي دبي يتعاون مع سيمنز هيلثنيرز لتقديم أحدث حلول التشخيص في المنطقة

المصدر: البيان

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وقّع المستشفى الأمريكي دبي، المركز الرائد في الرعاية الطبية عالمية المستوى، إتّفاق شراكة مع سيمنز هيلثنيرز، لتزويده بأحدث المعدات المتطورة للتصوير التشخيصي والتشخيص المخبري.

ويدمج هذا التعاون متطلبات التصوير والتشخيص الأساسية المتطورة والمتنوعة التي يقدّمها المستشفى الأمريكي دبي في مجالي طب القلب وطب الأورام، وذلك داخل الجسم وفي المختبر على حد سواء، ويأتي ذلك ضمن عملية تحديث أجرتها سيمنز هيلثنيرز اتّسمت بالسلاسة وكانت خالية من أيّ عوائق. وبفضل هذه التحديثات، تصبح دبي مدينة تضمّ أحدث المعدات الطبية المتطورة والتي تشمل حلولاً متقدّمة جداً في مجال التصوير المغناطيسي والتشخيصات المخبرية مع أنظمة تصوير مطوّرة، وحلولاً لمرحلة تقديم الرعاية واختبارات المناعة وأجهزة التحليل الكيميائي السريري.

وبإمكان زوار معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022 الاطّلاع على حلول التصوير والتشخيص المتطورة هذه التي تعرضها سيمنز هيلثنيرز في مجالي طب القلب وطب الأورام والطريقة التي يطبقها فيها المستشفى الأمريكي دبي، وذلك على منصّة المستشفى الخاصة في المعرض.

ورحب شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة المالكة للمستشفى الأمريكي دبي، بهذه الشراكة، قائلاً: "الكشف المبكر مسألة حاسمة لتحسين نتائج الرعاية، ويلتزم المستشفى الأمريكي دبي بتطبيق أفضل إجراءات التشخيص وأكثرها تقدماً من أجل تقديم رعاية عالمية المستوى تتمحور حول صحّة المريض ورعايته. ويسمح لنا تعاوننا مع سيمنز هيلثنيرز بمنح مرضانا أحدث أجهزة التصوير التشخيصي والتشخيص المخبري. ونحن نعرض هذه الحلول في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022."

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال أولي بير مالوي، صرّح الرئيس التنفيذي لسيمنز هيلثنيرز في الشرق الأوسط وإفريقيا الجنوبية والشرقية، قائلاً: "يُعدّ المستشفى الأمريكي دبي من المؤسسات الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية، بالتالي يحرص المستشفى على اعتماد الحلول الطبية الأكثر تقدماً لمعالجة مرضاه في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة وفي المنطقة بشكل عام، وبالتالي يشرّفنا ويسعدنا أن نتعاون مع المستشفى لنضع حلول التشخيص الأكثر تطوّراً في أيدي أطقمه الطبية مما يخول المستشفى تقديم أعلى مستويات الرعاية لمرضاه."

يعتبر المستشفى الأمريكي التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا ، مؤسسة طبية رائدة في توفير الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى تقديم خدمات طبية عالمية المستوى.

ويشمل أقسام العناية المركزة والطب العام والجراحة، إضافة إلى وجود أحدث المرافق، كما يعمل فيه فريق على قدر عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجالات الرعاية الصحية الشاملة لأكثر من 40 تخصصاً طبياً وجراحياً. ويعتبر المستشفى الأمريكي أول منشأة طبية في الشرق الأوسط تحوز جائزة اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، كما أن مختبره يعد أول مختبر في القطاع الخاص على مستوى المنطقة يحظى باعتماد كلية أخصائيي الأمراض الأمريكية. ويعتبر المستشفى العضو الأول في شبكة مايو كير المرموقة. وعلاوة على ذلك، كان برنامج السرطان في المستشفى الأمريكي سباقاً في تقديم الرعاية الشاملة في دبي وحرصاً منه على ضمان أعلى مستويات الرعاية، طبق المستشفى الأمريكي برنامج التميز في الخدمة، وينظم قسم التعليم السريري برامج تعليمية متعددة التخصصات للعاملين في المجال الطبي.

شركة سيمنز هيلثينيرز إي جي (المدرجة في بورصة فرانكفورت، ألمانيا تحت الرمز: SHL) رائدة في مجال الرعاية الصحية. للجميع. وفي كل مكان. تتّخذ من إرلانجين، ألمانيا مقراً لها. وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تعمل شركة سيمنز هيلثينيرز وشركاتها الإقليمية باستمرار على تطوير محفظة منتجاتها وخدماتها، من خلال التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعروض الرقمية التي تلعب دوراً متزايد الأهمية في الجيل المقبل من التكنولوجيا الطبية. ومن شأن هذه التطبيقات الجديدة أن تعزز قوّة الشركة ومكانتها في مجال التشخيص المخبري والعلاج الموجه بالصور والتشخيصات دلخل الجسم والرعاية المبتكرة لمرضى السرطان. ذلك وتقدم سيمنز هيلثينيرز مجموعة من الخدمات والحلول التي تهدف إلى تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم رعاية عالية الجودة وفعالة. في السنة المالية 2021 المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حققت شركة سيمنز هيلثينيرز التي يبلغ عدد موظّفيها عالمياً ما يناهز 66,000 موظف، إيرادات بلغت 18 مليار يورو مع أرباح قبل الفوائد والضرائب بقيمة 3,1 مليار يورو. تجدون المزيد من المعلومات على الرابط التالي: www.siemens-healthineers.com.

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