ما هو الكوكتيل السرّي الذي استخدمه الأطباء لإنجاح زرع قلب الخنزير في جسد بشري؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وكالة "فايس" الأمريكية في 21 يناير 2022 إن الإنجاز الطبي غير مسبوق بزراعة قلب خنزير في جسد المريض ديفيد بينيت (57 عاماً) اعتمد على الكوكايين للحفاظ على قلب الخنزير ينبض طوال العملية.

لإجراء عملية الزرع هذه، طلبت الدوائر الطبية إذناً من إدارة مكافحة المخدرات لاستخدام الكوكايين. تم حقن المخدر الممزوج مع أدوية أخرى في القلب لجعله ينبض لأطول فترة ممكنة.

وقال محمد محي الدين، مدير العمليات ومدير زراعة القلب في مستشفى جامعة ماريلاند: "عندما لم نكن نستخدم هذا الحل، كنا نفشل في غضون 48 ساعة. ولكن عندما بدأنا في استخدامه وإشباع القلب بالكوكايين، بقي على ما يرام وبدأ ينبض جيداً".

بدون هذا المزيج من المنشطات، وبالتالي بدون الكوكايين، كان جسد ديفيد بينيت سيرفض القلب بالتأكيد، وفق قناة "مونت كارلو".

وبحسب محي الدين: "لو لم نفعل ذلك، فسيحدث الرفض في غضون دقائق والعضو سيكون عديم الفائدة".

تقف شركة الأدوية السويدية XVIVO وراء "كوكتيل" الأدوية الذي يتضمن الكوكايين، والذي يحتوي أيضاً على الكورتيزول والأدرينالين.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز