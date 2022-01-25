شفاء أسرع مع عيادة صحة القولون والمستقيم في مستشفى فقيه الجامعي

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لن تمنحك المشكلات الناتجة عن اضطرابات القولون والمستقيم فرصة الاستمتاع بحياة طبيعية بدون صعوبات، والتي يندرج ضمنها متلازمة القولون العصبي، الرداب القولوني، داء كرون، الإمساك، البواسير، الشقوق، الخراج، التهاب القولون، التهاب القولون التقرحي، السلائل، وسرطان القولون. يضطر الإنسان إلى أن يفكر ملياً قبل الخروج في رحلة طويلة أو الجلوس لساعات طويلة من أجل الاستمتاع بمشاهدة العروض المفضلة.

لكن الجانب الإيجابي في ذلك، هو أن الفحوصات الدقيقة وخيارات العلاج أصبحت متوفرة الآن والتي تساعد في تحديد هذه الحالات وعلاجها، كما تتيح للمرضى الذين يعانون من أمراض القولون المزمنة أن يعيشوا حياتهم بصحة جيدة. تُعد عيادة صحة القولون والمستقيم في مستشفى فقيه الجامعي واحدة من هذه الخيارات، حيث تعتمد أساليب رعاية تهتم بصحة القولون والمستقيم نتجت عن أكثر من ثمانية عقود من الخبرة الجماعية في مجالات جراحة القولون والمستقيم وجراحة تنظير البطن طفيفة التوغل.

صرح الطبيب نادر سلطي، استشاري الجراحة العامة المتخصص في الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم في مستشفى فقيه الجامعي، قائلاً: "توفر التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في مستشفى فقيه الجامعي إضافةً إلى الخبراء العالميين للمرضى فرصة العلاج من الحالات المرضية ذات الصلة بالقولون والمستقيم من خلال علاجات حديثة. يضمن الفريق متعدد التخصصات لدينا لك العودة إلى نظام حياتك المعتاد في أقرب وقت ممكن".

برنامج الرعاية الصحية بالقولون والمستقيم في مستشفى فقيه الجامعي

يُعد برنامج الرعاية الصحية بالقولون والمستقيم خطة علاجية مصممة خصيصاً للمساعدة على تشخيص العلامات والأعراض المبكرة لأمراض القولون والمستقيم مثل سرطان القولون والمستقيم والرداب القولوني وداء كرون وداء الأمعاء الالتهابي (IBD) والتهاب القولون والتهاب القولون التقرحي وسلائل القولون والمستقيم والأمراض الأخرى ذات الصلة بمساعدة أساليب الفحص المتخصصة في مجال صحة القولون والمستقيم. يعمل الاكتشاف المبكر للمرض على تخفيف الحاجة إلى إجراء جراحة ويؤدي إلى الوصول لنتائج صحية أفضل. صرح الطبيب/ عصام حريراتي، أخصائي الجراحة العامة في مستشفى فقيه الجامعي، قائلاً: "يُعد من الضروري نشر الوعي بشأن ضرورة الكشف المبكر، حيث يفيد في التخفيف من الحاجة إلى إجراء جراحة كما يؤدي إلى الوصول لنتائج صحية أفضل."

ما سر اختلاف عيادة صحة القولون والمستقيم في مستشفى فقيه الجامعي؟

شفاء أسرع: يحرص المرضى وعائلاتهم على العودة إلى منازلهم سريعاً بعد الخضوع للعلاج الطبي. جُهزت عيادة صحة القولون والمستقيم في مستشفى فقيه الجامعي لضمان تلقي المرضى العلاج والتعافي بشكل أسرع بعد الخضوع للجراحة. ستضمن الأساليب المستخدمة في جراحة تنظير البطن طفيفة التوغل إلى جانب فريق من الأطباء أصحاب الخبرة العالمية لك شفاء أسرع. "يتوفر لدى مستشفى فقيه الجامعي أحدث التكنولوجيات المتقدمة المخصصة لإنقاذ الأرواح وتقع بالقرب من بعضها البعض في المستشفى، مما يضمن تلقي المرضى الرعاية الفائقة بشكل أسرع وفي الوقت المقرر لذلك، وكما ذكرنا من قبل تساعد على تعافي المريض بشكل أسرع" أضاف الطبيب أمير نزار، استشاري الجراحة العامة لدى مستشفى فقيه الجامعي الذي يتمتع بخبرة 27 عاماً في مجال الجراحات طفيفة التوغل (جراحة ثقب المفتاح) وتنفيذها على أعلى المستويات.

تكنولوجيا تساعد على التشخيص والعلاج: المستشفى معدة بأحدث وسائل التكنولوجيا مثل تنظير الكبسولة وتنظير القولون الداخلي وغيرهم، مما يمكن الفريق الطبي من تقديم أفضل رعاية للمرضى. بدايةً من معمل المستشفى المعتمد من كلية علماء الأمراض الأمريكية والمعترف بتشخيصه الدقيق، إلى الإجراءات الجراحية الأكثر تقدماً، وضعت المستشفى كل شيء تحت سقفٍ واحد من أجل مصلحة المرضى.

حلول جراحية ذكية: يُجرى تعزيز وسائل التكنولوجيا المتقدمة للمستشفى من خلال اتباع نظام قوي يطرح حلولاً ما قبل العمليات الجراحية وما بعدها والتي يقدمها فريق أطبائنا الشهير. يستفيد المرضى من ميزة أساليب العلاج والجراحات العالمية التي اعتمدتها عيادة صحة القولون والمستقيم لدينا، والتي تقدم تشخيصاً يتسم بالتعاطف والرأفة ونتائج تركز على المريض. تلقى العديد من المرضى الرعاية وتعافوا بشكلٍ جيد بمستشفانا بفضل هذه المميزات.

اتباع نهج متعدد التخصصات ومسارات سريرية متفوقة: يُجرى تعزيز الحلول الجراحية الذكية بشكل أكبر من خلال الجمع بين المسارات السريرية الفائقة. تؤدي العمليات بتفوق بفضل نهج فريق متعدد التخصصات، والذي يشمل الجراحين، أخصائي الجهاز الهضمي، الأطباء، مقدمي الرعاية الحرجة، أطباء التخدير، وفريق التمرض جنباً إلى جنب مع خبراء التغذية، وأطباء الأشعة. يعمل الفريق بأكمله سوياً لتوفير حلول طبية وجراحية تتسم بالتفوق وتُعد خصيصاً حسب حالة كل مريض.

خضعت لجراحة يوم 10 يناير، جراحة اليوم الواحد وأسعدتني النتائج للغاية. فمجرد انتهاء الأطباء من إجراء الجراحة، خرجت للتعافي في غرفة نظيفة ومريحة للغاية. تعامل معي الأطباء خلال التجربة بالكامل قبل الخضوع للجراحة وبعدها بشكل احترافي للغاية وبثقة تامة. شعرت بالاهتمام والرعاية من الفريق بأكمله في المستشفى، بما في ذلك الأطباء وفريق التمريض والموظفين الفنيين. كتب ذلك السيد/ رمزي نوري، أحد مرضى الطبيب/ نادر سلطي في مستشفى فقيه الجامعي (عبر تقييمات جوجل)

الخبراء في عيادة صحة القولون والمستقيم لدى مستشفى فقيه الجامعي

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الطبيب/ نادر سلطي، استشاري الجراحة العامة في مستشفى فقيه الجامعي. يتمتع بخبرة 22 عاماً ولديه خبرة في الأورام السرطانية الحميدة والخبيثة في القولون والمستقيم والشرج والجراحة العامة وغيرهم.

الطبيب/ أمير نزار، استشاري الجراحة العامة في مستشفى فقيه الجامعي. مجموع سنوات الخبرة لديه 33 عاماً منها 27 عاماً من الخبرة في مجال الجراحات طفيفة التوغل (جراحة ثقب المفتاح) وتنفيذها على أعلى المستويات.

الطبيب/ عصام حريراتي، أخصائي الجراحة العامة في مستشفى فقيه الجامعي. يتمتع بخبرة 30 عاماً في مجال جراحة تنظير البطن والقولون والمستقيم والجراحة العامة.

متى تستشير أخصائي القولون والمستقيم؟ ينبغي استشارة جراح القولون والمستقيم لإجراء فحص وقائي واستشارته أيضاً لإجراء فحص تشخيصي إذا لاحظت الأعراض التالية: ● تغيير في حركة الأمعاء ● دم/ مخاط في البراز أو حوله ● ألم في البطن أو انتفاخ ● خسارة الوزن غير المبرر ● القيء ● عدم اكتمال تفريغ الأمعاء ● الإلحاح في تفريغ الأمعاء ● الإسهال ● فقر الدم ● الإمساك

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