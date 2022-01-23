ليس العمر فقط .. 10 أسباب تؤدى للشيخوخة المبكرة

المصدر: وكالات

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الشيخوخة هي حقيقة بيولوجية لها طريقتها المعينة في الحدوث خارج نطاق التحكم البشري، وتحدث الشيخوخة على مستوى التغيرات الجسدية كنتيجة لتراكم كميات كبيرة من نواتج تفاعلات الجزيئات والخلايا بمرور الوقت؛ مما يؤدي إلى تضاؤل تدريجي في القدرات الجسدية والنفسية، وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض، ولكن هذه التغييرات ليست حتمية، فقد يصل بعض الأشخاص إلى عمر السبعين وهم يتمتعون بصحة جيدة، بينما بعضهم يصيبهم الوهن ويحتاجون إلى رعاية الآخرين.

تعريف الشيخوخة:

"عملية الشيخوخة هي حقيقة بيولوجية لها طريقتها المعينة في الحدوث خارج نطاق التحكم البشري، وبالطبع يختلف تعريفها من مجتمع لآخر، ففي الدول المتقدمة يعتبر العمر مؤشرًا على الشيخوخة، حيث إن 60-65 عامًا هو عمر التقاعد وبداية الشيخوخة، وفي عدة مناطق أخرى لا يؤخذ العمر بعين الاعتبار لتحديد شيخوخة الشخص، فهنالك عوامل أخرى تحدد سن التقاعد مثل: القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم، أي أن الشيخوخة تبدأ عند عدم قدرة الشخص على المشاركة بشكل فعال في المجتمع".

وقد يبدأ العديد من الأشخاص في ملاحظة علامات الشيخوخة في سن مبكرة جدًا، والتي تؤثر على الشخصية، وهناك عديد الأسباب وراء ذلك وفقا لما قالته الدكتورة جيشري شاراد طبيبة الأمراض الجلدية، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

التعرض لأشعة الشمس:

قد يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى تلف بشرتك في وقت مبكر من الحياة.

أسلوب الحياة السيئ:

يؤثر أسلوب الحياة السيئ أو غير الصحي على جسمك بالكامل داخليًا ومن الخارج وتؤدي آثاره إلى الشيخوخة.

التدخين والكحول:

قد لا تعرف ذلك ولكن الاستهلاك المتكرر للتدخين والكحول يؤدي أيضًا إلى الشيخوخة.

التوتر:

التوتر ليس مفيدًا لجسمك وصحتك العامة.

الكثير من السكر في النظام الغذائي:

احذر من كمية السكر التي تستهلكها لأن ذلك يمكن أن يساهم في عامل الشيخوخة مبكرًا.

التلوث:

يجب أن يؤخذ عامل التلوث بعين الاعتبار عند مناقشة الجلد وبالتالي الشيخوخة، لهذا السبب يستمر العديد من الخبراء في التوصية بضرورة حماية بشرتك من التلوث والأشعة الضارة.

قلة ممارسة الرياضة:

من المهم أن تجعل التمرين جزءًا من روتينك اليومي.

الطعام غير الصحي:

لا تسبب العادات الغذائية غير الصحية الأمراض فحسب، بل تؤثر أيضًا على عملية الشيخوخة.

قلة النوم:

يوصى بشدة أن ينام الشخص حوالي 6 إلى 8 ساعات كل يوم، تسبب قلة النوم السليم الكثير من المشكلات الصحية.

قلة العناية بالبشرة:

حافظ دائمًا على روتين العناية بالبشرة في الأهمية القصوى إذا كنت ترغب في منع الشيخوخة المبكرة.

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