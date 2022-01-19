دراسة تحذر: السعوديون ينامون أقل من المعدل الطبيعي

المصدر: البيان

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حذرت دراسة حديثة من أن السعوديين البالغين "الرجال والنساء" ينامون أقل من المعدل الطبيعي الموصى به، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية.

وكشفت الدراسة أن متوسط نوم السعوديين البالغين نحو ست ساعات ونصف فقط، وهو أقل من عدد ساعات النوم الموصى بها يومياً. وفقاً لصحيفة «عكاظ».

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم الدكتور سعد الشريف (أحد القائمين بالدراسة) أن ذلك أقل من متوسط ساعات النوم لدى كثير من دول العالم، وتناول أهمية النوم لصحة الإنسان تفادياً للأضرار الصحية الأخرى.

وكشف الشريف أن البعض يواجه حالة من الشعور بالنوم بشكل مفاجئ، وينتابهم الخمول والنعاس دون سابق إنذار، بالرغم من نومهم الكافي سابقاً ودون إرهاق أو تعب، وفسر ذلك بأنها إحدى الحالات الصحية التي تتسبب في أثار سلبية تسمى «التغفيق»؛ وهي مرض عصبيّ مزمن، يتلخّص في عدم قدرة الدماغ على تنظيم دوراتِ النّوم والاستيقاظ بشكل طبيعيّ، ويمكنُ أن يصيبَ الأشخاصَ الطبيعيّين عند حرمانهم من النوم لأكثرَ من أربعٍ وعشرين ساعة، كما يعاني المصابون الفعليّون منه من اضطراب النوم في الليل، أو الإصابة بالأرق، ويحدث هذا المرض للعديد من الأسباب -وفقاً لما ذكره الشريف- الذي أوضح بأن النوم يقوم على ركنين أساسيين، هما الكمية عدد ساعات النوم والنوعية «جودة النوم»، واختلال أي منهما يؤثر بشكل كبير على النوم أي بشكل عام.

وأشار إلى أن هناك عدة أسباب لزيادة النعاس من أهمها السهر والحرمان من النوم وعدم الحصول على نوم كافٍ أثناء الليل، واضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية، وتململ الساقين والنوم القهري، وتناول بعض أدوية الحساسية والضغط.

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