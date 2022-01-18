ماذا يحدث عند التخلي عن تناول اللحوم يوماً واحداً في الأسبوع؟

المصدر: وكالات

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كشفت خبيرة التغذية الروسية آنا ميليخينا أن العديد من الجمعيات الغذائية توصي بإدخال عادة التخلي عن اللحوم ليوم واحد، وذلك حسبما نشرت وكالة "سبوتنك" الروسية للأنباء.

وحسب الخبيرة، فان ذلك يرجع للإفراط في تناول الدهون الصلبة ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. فمعظم الناس يعانون من نقص في الألياف الغذائية.

وفي هذا الإطار، توضح ميليخينا أن "التخلي عن اللحوم ليوم واحد يؤدي إلى زيادة كمية الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك". في الوقت نفسه، تعد الخضروات بمثابة موردات للألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن للجسم، وبعضها (البروكلي والملفوف والخضروات الورقية) مصدر نباتي جيد للكالسيوم.

وستعمل الحبوب الكاملة غير المصنعة على تحسين وظيفة الأمعاء، فيما ستصبح الأسماك مصدرًا للبروتين مع الدهون غير المشبعة التي تعمل على تحسين حالة القلب والأوعية الدموية، وستضمن البقوليات تناول البروتين النباتي والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس.

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