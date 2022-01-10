نظام غذائي يخفض خطر الإصابة بالسرطان

المصدر: وكالات

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أكدت طبيبة بريطانية أن النظام الغذائي النباتي الذي يسمى "حمية يناير" له فائدة للوقاية من السرطان.

وقالت الطبيبة شيرين قسام: إن المواد الغذائية في النظام الغذائي النباتي بما فيها الفواكه والخضروات والبقول والمكسرات والحبوب، غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية والمواد المغذية النباتية والألياف الغذائية،ما يقلل من خطر الالتهابات والإجهاد وتمنع نشوء هرمونات النمو.

واوضحت:"أن هذه المواد تؤثر في الآلية الأساسية لتكاثر الخلايا السرطانية".

وتنصح الطبيبة بالتخلي عن اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان،لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، بحسب روسيا اليوم.

واشارت الطبيبة إلى أن نتائج الدراسة التي أجراها علماء جامعة أكسفورد، التي تفيد بأن النباتيين أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 19 % مقارنة بالآخرين، مشيرة إلى أن بعض الآثار الإيجابية للتحول إلى نظام غذائي نباتي تظهر فوراً، والبعض الآخر مع مرور الوقت. كما تنخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسكري وغيرها.

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