وجبات فطور "تعشها" الخلايا السرطانية

المصدر: البيان

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من المعروف أن التغذية هي أحد عوامل تطور السرطان، لذلك، يجب الانتباه إلى جميع الوجبات على مدار اليوم، بدءًا من وجبة الإفطار.

ثلاث فئات غذائية ليست جيدة لوجبتك الصباحية

الفطائر المقلية وكعك البصل والأجنحة المقلية والهامبرغر، هي بعض الأطعمة المفضلة التي يتناولها معظم الناس على الإفطار. ومع ذلك، فإن المنتجات المقلية بالزيت تصنف على أنها من الفئة 2 أ من المواد المسرطنة.

عندما يتم قلي الطعام في درجات حرارة عالية، لا يتم تدمير الفيتامينات والمغذيات فحسب، بل يحدث أيضًا تمسخ البروتينات والدهون بدرجة حرارة عالية، مما يؤدي إلى تكوين مواد مسرطنة مثل البنزبيرين والأمينات الحلقية غير المتجانسة.

وبالتالي، عند القلي بالزيت في درجات حرارة عالية، تصبح العديد من الأطعمة الصحية والمغذية على الفور مصدرًا لمواد مسرطنة خطيرة تسبب السرطان.

مثال على ذلك هو بيض الدجاج. إنه منتج الإفطار المثالي. ومع ذلك، يمكن أن يصبح البيض المقلي مادة مسرطنة. يمكن أن يساهم تناول كميات كبيرة من البيض المقلي في الإصابة بالسرطان. لذلك، ينصح أولئك الذين يحبون تناول بيض الدجاج على الإفطار باختيار طرق طهي صحية، مثل السلق.

يجب أن تحتوي وجبتك الصباحية على خضروات أو فواكه. يوصى بتناول الفطائر المقلية بحليب الصويا (أحد وجبات الإفطار الشائعة في الصين) مرة واحدة في الأسبوع. أيضًا، في الأيام التي تختار فيها تناول الأطعمة المقلية على الإفطار ، حاول تجنب الأطعمة المقلية على الغداء أو العشاء.

المخللات هي مواد مسرطنة من الفئة A2

في الآونة الأخيرة، أضافت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأطعمة المخللة إلى القائمة الرسمية للمواد المسرطنة، وفق ما ذكرت "سبوتنيك".

تحتوي الخضار المملحة والمخللات على نسبة عالية من النتريت. على الرغم من أن النتريت في حد ذاته لا يسبب السرطان، إلا أنه يتحد مع منتجات تحلل البروتين في المعدة ويعزز تكوين مواد مسرطنة - النتروزامين.

بالطبع، لا يجب استبعاد المخللات تمامًا من النظام الغذائي، لكن استهلاكها المتكرر يمكن أن يؤدي إلى الأورام.

منتجات معالجة اللحوم - الفئة 1 من المواد المسببة للسرطان

تشمل منتجات اللحوم لحم الخنزير والنقانق ولحم الخنزير المقدد واللحوم المتشنجة والمدخنة واللحوم المعلبة. يتمثل الخطر الصحي الرئيسي لهذه المنتجات في محتواها من نتريت الصوديوم.

في العام 2016، أدرجت منظمة الصحة العالمية منتجات اللحوم المصنعة في قائمة الفئة 1 من المواد المسرطنة، أي الأطعمة التي من المرجح أن تسبب السرطان.

لمنع انقسام الخلايا السرطانية، من الضروري العناية بأوعية الدماغ. تلعب التغذية أيضًا دورًا مهمًا في هذا الأمر. في هذه الحالة، ما الذي يجب أن يتكون منه الإفطار الصحيح؟

خمسة مكونات لوجبة فطور مثالية

طبق من دقيق الشوفان

يسمى دقيق الشوفان "عصيدة طول العمر". لمضاعفة الفوائد الصحية، يمكنك خلط الشوفان مع الدخن. هذه العصيدة لها رائحة لطيفة وطعم لذيذ. يساعد على تقليل مستوى السكر والدهون في الدم، وله أيضًا تأثير مفيد على الغشاء المخاطي في المعدة.

بيضة واحدة

البيض من الأطعمة المغذية. أظهرت دراسات مختلفة أجراها خبراء التغذية والأطباء في الصين ودول أخرى أن تناول بيضة واحدة يوميًا يقلل من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

كأس حليب

وفقًا لإرشادات النظام الغذائي الصيني، يوصى باستهلاك الحليب ومنتجات الألبان يوميًا. يساعد تناول كوب من الحليب على الإفطار على تعويض الكالسيوم والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. وبالنسبة للأشخاص في منتصف العمر وكبار السن، يعتبر شرب كوب واحد من الحليب في الصباح وسيلة رائعة للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام.

خضروات أو فاكهة

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا أكثر من 569 جرامًا من الخضار والفواكه يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 10٪ للوفاة المبكرة من أولئك الذين تناولوا أقل من 249 جرامًا في اليوم. بالإضافة إلى ذلك، مقابل كل 200 جرام من زيادة استهلاك الخضار والفواكه، ينخفض ​​خطر الموت المبكر بنسبة 6٪ أخرى.

يمكن أن يساعد تناول خضار أو فاكهة واحدة على الإفطار في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقليل التوتر وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع.

حفنة من المكسرات

يأكل معظم الناس القليل من الطعام في وجبة الإفطار، مما يعني أنهم لا يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية. ستساعد إضافة الأطعمة عالية الطاقة إلى نظامك الغذائي في حل هذه المشكلة.

الأطعمة مثل المكسرات ستؤدي إلى تحسين جودة وجبة الإفطار وتوزيع السعرات الحرارية بشكل صحيح في الوجبات الثلاث في اليوم.

وفقًا لدراسة أمريكية، فإن الاستهلاك اليومي من اللوز والجوز وأنواع أخرى من المكسرات يبلغ 28 جرامًا، أي حفنة واحدة.

ما الذي يجب الانتباه إليه أيضًا؟

يوصى بتناول الطعام الساخن على الفطور

في الصباح، تكون درجة حرارة الهواء منخفضة جدًا وتكون العضلات والأعصاب والأوعية الدموية للإنسان في حالة "برد". لذلك ، فإن تناول الأطعمة الباردة يمكن أن يؤثر سلبًا على الدورة الدموية.

ووفقًا للأبحاث الطبية، فإن أفضل وقت لتناول الإفطار هو من الساعة السابعة إلى الثامنة صباحًا، حيث يكون لدى الناس خلال هذه الفترة أعلى شهية. حاول تخصيص 15-20 دقيقة لتناول الإفطار ومراقبة الوضع الصحيح للعمل والراحة.

لا تأكل أثناء التنقل

غالبًا ما يتناول العاملون في المكتب الإفطار في طريقهم إلى العمل. لكن في الواقع، مثل هذا الإفطار يشكل خطراً على الصحة، حيث يدخل الغبار والكائنات الحية الدقيقة الضارة والغازات الموجودة في الهواء إلى الجسم مع الطعام.

يجب أن يكون الوقت بين الإفطار والغداء من أربع إلى خمس ساعات. إذا اضطررت إلى تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر جدًا ، فقم بزيادة حجم وجبة الإفطار وفقًا لذلك أو حدد موعد الغداء مبكرًا.

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