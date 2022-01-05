مشروب غريب يحميك من النوم المتقطع ليلاً

المصدر: وكالات

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كشف خبراء عن مشروب يمكنه أن يساعد في دفع الأرق ويجعل الشخص يحصل على نوم أفضل؛ دون أن يضطر للاستيقاظ ليلًا.

وأوضح الخبراء، أن المشروب المعني هو ماء البحر المالح، وذلك لأنه يحتوي على مادة تسمى "الإلكتروليتات"، المسؤولة عن توازن السوائل في الجسم.

وأبانوا وفقاً لموقع "womansworld"، أنه إذا كانت السوائل غير متوازنة في الجسم، فسيحاول الجسم تصحيح ذلك، ما يدفع الشخص للاستيقاظ في منتصف الليل للذهاب إلى المرحاض.

وينصح الخبراء بتناول كمية محدودة من ماء البحر تقدر بكوب واحد (بحجم 8 أونصات) قبل 30 دقيقة من النوم بالنسبة للرجال، فيما أشارت جمعية الطب الأمريكية إلى أنه يتوجب على النساء فوق الخمسين عامًا أن يتناولن كمية أقل، لأن تناولهن للملح يجب أن يكون أقل بشكل عام.

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