دراسة تكشف فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا

المصدر: وكالات

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وجد باحثون في جامعة كنت في المملكة المتحدة أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم 0 لديهم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "Epidemics"، فإن احتمال نقل المرض بين شخصين يزيد مرتين إلى ثلاث مرات إذا كان لديهما فصيلة دم متوافقة.

نظرًا لأن فصيلة الدم 0 منتشرة عالميا، فإن مالكها يتمتع بحماية أكبر ضد COVID-19، ولكن يمكنه نقل العدوى للآخرين.

في الوقت نفسه، أشار العلماء إلى أنه يجب تطعيم المرء بغض النظر عن فصيلة الدم، لأن صاحب فصيلة الدم O غير الملقح لا يزال يشكل خطرًا على الآخرين.

في وقت سابق، أكد علماء الفيروسات على التقارير التي تفيد بأن الإصابة بفيروس كورونا تسرع الشيخوخة، ويقول الخبراء إنه لم يمر وقت كافٍ منذ بداية الوباء للحصول على البيانات العلمية.

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