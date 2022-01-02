الزبدة مفيدة للجسم بشرط

المصدر: البيان

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كشفت خبيرة روسية بشؤون التغذية أن تناول الإنسان للزبدة خلال إصابته بالتهابات يمكن أن يؤثر سلباً على الحالة العامة للجسم،مؤكدة أن الزبدة تبقى مفيدة للجسم بشرط تناولها باعتدال،بحسب "سبوتنك" الروسية.

ونصحت الخبيرة الدكتورة أليونا ستيبانوفا من يعانون من أمراض الحساسية وعدم تحمل اللاكتوز وأمراض المناعة الذاتية بعدم تناول الزبدة، إضافة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ وذلك لأنها ترفع نسبة الكوليسترول في الدم.

أفادت بأن الزبدة تبقى مفيدة للجسم بشرط تناولها باعتدال، كونها تحتوي على فيتامينات تذوب في الدهون المفيدة للمناعة والهضم والدماغ. لكن الكمية المسموح بها للبالغين هي 20-30 غراما في اليوم، وعشرة غرامات للأطفال.

وشددت الخبيرة على ضرورة اختيار الزبدة ذات الجودة العالية والتي تحتوي على نسبة 82.5 % من الدهون ومن دون منكهات.

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