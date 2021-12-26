4 أضرار محتملة.. احذر من شرب الكمون والليمون على الريق

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتوي شراب الكمون والليمون على العديد من المواد الغذائية المفيدة للجسم، كما أنه يحتوي على العديد من الألياف الطبيعية والأحماض التي يحتاجها الجسم بشكل كبير.

وبرغم الفوائد المعروفة لهذا الشراب الذي قد اتخذه البعض وسيلة لإنقاص الوزن، فمن المهم عدم الإفراط في تناوله لأن ذلك يؤدي إلى العديد من الأضرار.

حيث يؤثر شرب الليمون والكمون بشكل كبير على إدرار الحليب لدى المرأة المرضعة، لذلك يجب استشارة الطبيب إذا أرادت المرأة تناول هذا الخليط.

ويعمل خليط الليمون والكمون على تهيج الأمعاء، لذلك فهو من المشروبات التي ينصح بعدم تناول الأطفال لها.

بالإضافة إلى أن شراب الكمون والليمون يعمل على تهيج المعدة، فإنه يؤدي إلى حدوث العديد من مشاكل الهضم، ويؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة والتهاب الأمعاء.

كما يعمل خليط الكمون مع الليمون على تقليل نسبة السكر في الدم، لذا لا يفضل تناوله قبل العمليات الجراحية.

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