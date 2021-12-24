بتعاون إماراتي.. صدور قاموس "صيني –عربي" لمصطلحات الطبّ الصيني التقليدي

المصدر: البيان

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أعلن معهد "طريق الحرير الجديد" لدراسات طب وأدوية قومية هوي بمقاطعة تشينغهاي، أول أمس الأربعاء، عن إصدار أول نسخة صينية عربية ثنائية اللغة من "قاموس المصطلحات الأساسية في الطب الصيني التقليدي" رسميًا، بالتعاون بين بيت الحكمة للثقافة والإعلام بالصين ودار البوصلة للنشر والتوزيع في الإمارات.

وقد حرر وترجم القاموس الأستاذ لي جين لي، نائب عميد معهد "طريق الحرير الجديد" لدراسات طب وأدوية قومية هوي بمقاطعة تشينغهاي وأستاذ بمعهد اللغات الأجنبية بجامعة تشينغهاي للقوميات، بعد أكثر من عامين من العمل الجاد في الترجمة و12 جولة من التدقيق اللغوي، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويهدف إصدار القاموس إلى سد الفجوة التاريخية المتمثلة في عدم وجود ترجمة عربية للمصطلحات الأساسية للطب الصيني.

ويتضمن القاموس ثمانية فصول، بما في ذلك فصول عن مصطلحات خاصة بالطب الصيني، وعلم الأمراض، وأسماء الأدوية الصينية، والوصفات الطبية، والوخز بالإبر، والعلاج والتعافي الصحي وغيرها، والذي يشمل أكثر من 6000 مصطلح.

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