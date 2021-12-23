فيديو.. طبيب سعودي ينجح في استئصال ورم من قلب جنين في رحم أمه بأمريكا

المصدر: البيان

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في عملية نوعية ومعقدة نجح فريق طبي جراحي يقوده طبيب سعودي في مركز كليفلاند الطبي بالولايات المتحدة في استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، حين كان عمره خمسه شهور حيث أخرجه من بطن أمه وأجرى العملية ورده ثانية .

وقال الطبيب السعودي، هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في كليفلاند كلينيك، إنه تمكن من استئصال جراحي لورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه وإرجاع الجنين للرحم ليكمل الحمل حتى الولادة، وذلك بمعاونة فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك.

ونشر الطبيب مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر" يظهر محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها لجنين في رحم أمه وفق صحيفة المدينة.

وفي تفاصيل الواقعة علمت سام درينون وهي حامل في الأسبوع الخامس والعشرين أن طفلها الذي لم يولد بعد يعاني من ورم يضغط على القلب وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.

وقالت درينون لمراسل "إن بي سي نيوز": "كل شيء كان على ما يرام.. ولكن بعد إجراء الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، والتي كانت في 27 أبريل وقتها اكتشفنا أن هناك خطأ ما".

وتم إخبار درينون وزوجها ديفيد أنها بحاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين ويسبب مشاكل في الدورة الدموية.

وبعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها، خضعت درينون لعملية جراحية وأشار المركز إلى أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح وأكمل الجنين نموه، وتم إجراء عملية الولادة والتأكد أن الطفل بصحة جيدة.

حيث اضطر الفريق بقيادة الجراح الرئيسي هاني نجم، من أجل إزالة الورم إلى فتح البطن والرحم جراحيا، ثم تمكنوا من رفع ذراعي الجنين، ودخول تجويف الصدر وإزالة الورم واستعادة تدفق الدم، ثم أعاد الجراحون وضع الجنين في الرحم لمواصلة الحمل.

وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد 10 أسابيع من الجراحة في 13 يوليو 2021 وقد تمت ولادته بعملية قيصرية شبه كاملة.

طبيب سعودي ينجح في استئصال ورم من قلب جنين في رحم أمه بأمريكاhttps://t.co/2dkLLZRLXq#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/3sTEBszQqN — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 23, 2021

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