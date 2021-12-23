لماذا لايجب غسل الدجاج قبل الطهي؟.. دراسة جديدة تجيب

المصدر: البيان

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كثير من المعتقدات الخاطئة يتوارثها الناس، وتكشف الدراسات الحديثة كل يوم عن أفكار كنا نعتبرها من المسلمات، لكنها غير ذلك ، فالغالب من يقوم بغسل الدجاج قبل الطهي لكن بحثاً جديداً وجد ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬عدم‭ ‬غسل‭ ‬الدجاج‭ ‬قبل‭ ‬الطهي،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسبب‭ ‬ذلك‭ ‬الإصابة‭ ‬بتسمم؛‭ ‬حيث‭ ‬اعتاد‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬غسل‭ ‬الدجاج‭ ‬قبل‭ ‬طهيه‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬منها‭ ‬لأن‭ ‬آباءهم‭ ‬قد‭ ‬فعلوا‭ ‬ذلك،‭ ‬حيث‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬إزالة‭ ‬الدم‭ ‬او‭ ‬اعتقدوا‭ ‬أنه‭ ‬بذلك‭ ‬أصبح‭ ‬لحم‭ ‬الدجاج‭ ‬أكثر‭ ‬أمانا،‭ ‬لكن‭ ‬اتضح‭ ‬أن‭ ‬غسل‭ ‬الدجاج‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بتسمم،‭ ‬بحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬Journal‭ ‬of‭ ‬Food‭ ‬Protection‮»‬‭.‬

وقام‭ ‬باحثون‭ ‬بمراقبة‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬وهم‭ ‬يحضرون‭ ‬أفخاذ‭ ‬الدجاج‭ ‬والسلطة‭ ‬كما‭ ‬يحضروها‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بغسل‭ ‬اللحم‭ ‬يتركون‭ ‬وراءهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬في‭ ‬المطبخ،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بتسمم وفق صحيفة أخبار الخليج‭.‬

وأضاف‭ ‬العلماء‭ ‬إلى‭ ‬الدجاج‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬غير‭ ‬المؤذية‭ ‬السالمونيلا‭ ‬لمراقبة‭ ‬كيف‭ ‬تنتشر‭ ‬خلال‭ ‬طهي‭ ‬الطعام‭. ‬وأظهرت‭ ‬النتيجة‭ ‬انتشار‭ ‬60‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬في‭ ‬مغسلة‭ ‬المطبخ‭ ‬وبقيت‭ ‬14‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬في‭ ‬الوعاء‭ ‬الذي‭ ‬غسل‭ ‬فيه‭ ‬الدجاج‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬غسله‭.‬

كما‭ ‬نقل‭ ‬المشاركون‭ ‬26‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬البكتيريا‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يعدونها،‭ ‬ولاحظت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يغسلوا‭ ‬أيديهم‭ ‬بعد‭ ‬تحضير‭ ‬الدجاج‭ ‬قد‭ ‬نقلوا‭ ‬البكتيريا‭ ‬أيضا‭.‬

وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الصحيحة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتباعها‭ ‬كغسل‭ ‬اليدين‭ ‬بعد‭ ‬تحضير‭ ‬اللحم‭ ‬بالصابون‭ ‬مدة‭ ‬20‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تجفيف‭ ‬اليدين‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬تحضير‭ ‬السلطة‭ ‬قبل‭ ‬تحضير‭ ‬اللحم‭ ‬لتجنب‭ ‬احتمال‭ ‬انتقال‭ ‬البكتيريا‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬اللحم‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭. ‬

تجنب‭ ‬استخدام‭ ‬نفس‭ ‬لوح‭ ‬التقطيع‭ ‬أو‭ ‬السكين‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استخدامها‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬اللحم‭ ‬لإعداد‭ ‬أطعمة‭ ‬أخرى‭. ‬ويجب‭ ‬طهي‭ ‬الدواجن‭ ‬عند‭ ‬74‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وطهي‭ ‬لحم‭ ‬الضأن‭ ‬ولحم‭ ‬البقر‭ ‬عند‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬63‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

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