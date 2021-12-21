أطعمة بسيطة تساعدك على الشبع وفقدان الوزن

المصدر: البيان

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على الرغم من عدم وجود عصا سحرية لفقدان الوزن، إلا أن بعض الأطعمة مثل الفاصوليا والحمص يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع الضروري وفقدان الوزن.

وفي هذا الصدد كشفت ليزا موسكوفيتز ، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "إن واي نيوتريشين غروب" لموقع "إيت ذيس"، إنه " لدفع الرغبة الشديدة في الجوع وفقدان الوزن بسرعة، فيجب الاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف".

وأضافت موسكوفيتز: "على الرغم من عدم وجود عصا سحرية لفقدان الوزن، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع الضروري لتخفيف استهلاك الأطعمة وبالتالي حرق السعرات الحرارية لفقدان الوزن بشكل صحي".

وبيّنت موسكوفيتز أن "الألياف هي كربوهيدرات غير قابلة للهضم وخالية من السعرات الحرارية، وتعمل على إبطاء عملية الهضم حتى تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

وأوضحت: "نظرًا لأن الأطعمة الغنية بالألياف تشعرك بالشبع، ستشعر بجوع أقل، وتساعد جسمك في النهاية على العمل من أجل إنقاص الوزن".

الفاصوليا والحمص

وأوصت موسكوفيتز بالبقوليات، وتحديداً الفاصوليا، والحمص.

وتشرح موسكوفيتز السبب بأن "الفاصوليا تحتوي على نوع معين من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي، كما أنها مصدر ممتاز للبروتينات النباتية التي تحافظ على العضلات، والبوتاسيوم المضاد للانتفاخ، والحديد المنشط"..

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