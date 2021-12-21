ما علاقة فقر الدم بنقص فيتامين ب 12؟

المصدر: وكالات

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يعاني معظم الأفراد من فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12؛ ما يُسبب لهم الغثيان وآلام الصدر وغيرها من الأعراض الشائعة، فيما يلي نتعرف على علاقة فقر الدم بنقص فيتامين ب 12 وكيفية العلاج.

علاقة فقر الدم بنقص فيتامين ب 12

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين ب 12، يعني عدم احتواء الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، خصوصًا أن الفيتامين ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم.

ما هي أعراض نقص فيتامين ب 12؟

قد تختلف أعراض كل شخص عن الآخر، وقد تتمثل الأعراض في عضلات ضعيفة، الشعور بالخدر، الوخز في اليدين والقدمين، صعوبة في المشي، غثيان، قلة الشهية، فقدان الوزن، التهيج، قلة الطاقة أو التعب بسهولة، إسهال، سرعة دقات القلب.

للحوامل.. نصائح لتجنب فقر الدم

الحرص على تناول الأغذية السليمة والصحية، مثل الملوخية والسبانخ والبقدونس، وتناول اللحوم خاصة الكبدة.

تناول مكملات الحديد التي ينصح بها الطبيب.

تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي والكاكاو.

الحرص على الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه المفيدة في تفادي إصابة الحامل بالإمساك.

الابتعاد عن تناول الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون أو السكريات.

الحرص على زيارة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحة الأم والجنين.

إدراج الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الليمون والطماطم والملفوف وغيرها.

أكلات تحارب فقر الدم وتُعزز ب 12

الطماطم

تحتوي على فيتامين سي، إذ تناولها بصفة مستمرة في تحسين عملية امتصاص الحديد، وبالتالي علاج فقر الدم.

اللحوم والدواجن

لاحتوائهما على العديد من المعادن المهمة، ما يعزز من الحد من الإصابة بفقر الدم.

المأكولات البحرية:

تُحارب المأكولات البحرية فقر الدم وتُعزز ب 12 من خلا تناول سمك التونة والجمبري والسالمون، من أفضل الأطعمة التي تحتوي على أفضل مستويات الحديد، لذا يوصي بتناولها لمرضى فقر الدم.

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