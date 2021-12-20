تحذير مهم من ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء

المصدر: البيان

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يعتاد عدد كبير من الناس على ارتداء الجوارب أثناء النوم، مع الاستمرار في ذلك لفترات طويلة لمواجهة برودة الطقس، لكن الواقع أن هذه العادة لها آثار ضارة على صحة القدمين.

ورغم فوائده في حماية الأطراف من الرطوبة، إلا أن ارتداء الجوارب لفترة طويلة ربما يؤثر على تدفق الدم عبر الأوعية الدموية في القدمين، إضافة إلى التسبب في ظهور رائحة كريهة للقدمين في بعض الأحيان، حسبما يوضح موقع "ميديكال نيوز توداي" الأمريكي.

ويؤدي ارتداء الجوارب لفترة طويلة إلى تحفيز الغدد العرقية الموجودة بالقدمين على إفراز المزيد من العرق، وقد ينتج عن ذلك تكاثر الفطريات التي تسبب مشاكل الرائحة الكريهة للقدمين.

وعندما تكون الجوارب ضيقة بصورة كبيرة ينتج عن ذلك تراجع في تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القدمين وقد ينتج عن ذلك بعض الأعراض منها التنميل والتورم وربما تصبح سببا في الإصابة بالدوالي وفق "سبوتنك".

وفي حالة عدم الاهتمام بنظافة القدمين لوقت طويلة فإن ارتداء الجوارب يؤدي إلى ظهور الالتهابات الجلدية وظهور بثور مؤلمة بين الأصابع.

ولفت الموقع إلى أنه يجب اتباع بعض النصائح الخاصة بارتداء الجوارب لتجنب آثاره السلبية وحتى يكون مفيدا لصحتك أثناء النوم، وأبرزها الابتعاد عن الجوارب الضيقة واستخدام جوارب مصنوعة من القطن لأنها تسمح بتهوية القدمين وامتصاص العرق.

ويضاف إلى ذلك ملمسها الناعم على الجلد، بحسب الموقع الذي شدد على ضرورة تغيير الجوارب بشكل مستمر وغسل القدمين جيدا قبل ارتدائه وتخليل الأصابع جيدا لمنع وجود أي فطريات يمكن أن تكون سببا في مشاكل جلدية أو رائحة كريهة عند ارتداء الجوارب.

ولفت الموقع إلى أن إذا تم اتباع النصائح الخاصة بارتداء الجوارب سيكون له فوائد كثيرة في تدفئة القدمين وزيادة قدرة الدم على الوصول إلى الأطراف خاصة عندما تشتد البرودة بصورة كبيرة، كما سيسهم ذلك في منح الجسم الدفء المطلوب حتى يخلد إلى النوم بصورة هادئة.

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