الصحة السعودية تكشف مفاجأة حول علاقة الكركديه بخفض ضغط الدم

المصدر: البيان

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كشفت وزارة الصحة السعودية عن مفاجأة حول علاقة مشروب الكركديه بمعالجة ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أنه لا تتوفر أدلة علمية كافية تفيد بفعالية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع.

وردت الوزارة حول ما يتردد عن تعارض “الكركديه” مع الحبوب والأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثير ضغط الدم على إمكانية تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقالت: «بشكل عام لا تتوفر أدلة علمية كافية تفيد بفعالية مشروب الكركديه في خفض قراءات ضغط الدم المرتفع».

وأكدت أن ضغط الدم الطبيعي للشخص غير المصاب بارتفاع الضغط يكون 120/80 ملم زئبقي وأقل، بحيث لا يقل ضغط الدم الانقباضي عن 90 ملم زئبقي أو ضغط الدم الانبساطي عن 60 ملم زئبقي، وفقا لصحيفة عكاظ.

أما في ما يخص إمكانية تلقي لقاحات كورونا للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، مثل الضغط.

وشددت الصحة السعودية على أن الأمراض المزمنة لا تُعد من موانع تلقي لقاح فايروس كورونا، فيما نصحت بإخبارالطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل قبل أخذ اللقاح، وما إذا كان المريض يعاني مرضاً مزمناً، مثل: السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الربو، ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.

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