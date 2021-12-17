ما هي الفاكهة الوحيدة القادرة على محاربة الأورام الخبيثة؟

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دراسة أجراها المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، أن فاكهة الرمان غنية بعدد من المواد المفيدة والمضادات للأكسدة مما يعطيها إمكانية مقاومة للالتهابات.

وفقا للعلماء، فإن الرمان هي الفاكهة الوحيدة القادرة على منع أنواع مختلفة من السرطان كسرطان الرئة والجلد والقولون والغدد الثديية، كما أن الرمان قادر أيضا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما ذكر موقع "ncbi".

للرمان أيضا تأثير إيجابي على التئام الجروح وضبط مستوى الكوليسترول.

يعتقد العلماء أن التأثير الإيجابي للرمان يرجع إلى تأثير المكونات والمستقلبات الحيوية المختلفة في تركيبته الكيميائية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز