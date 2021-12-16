طريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعتبر البيض طعاما بسيطا وصحيا ومن السهل تحضيره، لكن الكثيرين يطهونه بشكل خاطئ.

أكد المدون الذي يحمل الاسم "LifeTipSing" في حسابه على "تيك توك"، أنه بعد غليان البيض يجب وضعه في ماء بارد وإضافة القليل من الملح.

وقال إن الكثير من الناس يضعون البيض في الماء الساخن والمغلي لمدة طويلة، مما يتسبب في تغير لونه وتحوله إلى اللون الأخضر.

وأضاف هذا اللون هو بسبب هو كبريتيد الحديد، الذي يمكن أن يسبب التهاب الأمعاء (عملية التهابية في الأمعاء الدقيقة)". وفقا لموقع "مير 24".

وتُعتبر مادة الأفيدين من البروتينات السكرية الموجودة في بياض البيض، وهي مادة طبيعية موجودة في البيض لمنع تكون الميكروبات، وحفظ جنين الدجاج.

ويساعد تعرض البيض للحرارة في انخفاض محتواه من الأفيدين.

وعندما يأتي الأمر للطبقة الخضراء التي تُحيط بصفار البيض عند طبخه لفترات تزيد على 10 دقائق، فهي تتكون بسبب تفاعل الحديد الموجود في صفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين، ويكون ذلك مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأخضر.

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