خضروات تقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

المصدر: وكالات

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يساعد اتباع بعض الإجراءات وإدخال بعض التغيرات في النظام الغذائي على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يقلل تناول الخضروات من المخاطر بنسبة تصل إلى 24%.

ووفقًا لموقع "سبوتنيك"، يمكن أن تساعد البطاطا الحلوة والبطاطا في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكدت خبيرة التغذية سارة بفلوجرادت، أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل البطاطس والموز والطماطم والبرقوق والبطيخ وفول الصويا، يمكن أن تساعدك في الحفاظ على ضغط دم صحي - عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية.

وبحسب بفلوجرادت، فالأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ قد تقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وإذا أراد كبار السن تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فقد أظهر بحث جديد أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هو أفضل ما يمكنهم فعله.

والأشخاص الذين تحتوي وجباتهم الغذائية على نسبة عالية من هذه الأطعمة هم أقل عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية من أولئك الذين يعانون من نقص المعادن، من خلال تحليل 10 دراسات دولية شملت أكثر من 200000 شخص في منتصف العمر وكبار السن.

ويقلل تناول البوتاسيوم العالي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24% لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وكل ما كان مطلوبًا هو حصتين أو ثلاث حصص إضافية من الفاكهة أو الخضار يوميًا.

والبوتاسيوم هو إلكتروليت ضروري للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويشارك في تنظيم ضغط الدم، ومع ذلك، يحتاج بعض الأشخاص إلى توخي الحذر بشأن البوتاسيوم، بما في ذلك المصابين بأمراض الكلى أو أولئك الذين يتناولون بعض أدوية ضغط الدم.

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