الفجل الحار مضاد للبكتيريا والفيروسات

المصدر: البيان

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أكدت خبيرة تغذية روسية، أن الفجل البري "الفجل الحار" يمتاز بخصائص فريدة، لذلك من الضروري إضافته للنظام الغذائي،لانه مضاد للميكروبات والفيروسات.

وقالت الدكتورة فيكتوريا لازاريفا،أن فوائد الفجل الحار عديدة وتستحق الاهتمام، لان هذا نبات فريد من نوعه بخصائصه العديدة المفيدة،فهو يحتوي على فيتامينات C و E و PP و B.

واضافت، كما أنه غني بالعناصر المعدنية الدقيقة والأحماض الأمينية والألياف الغذائية. وأن تركيز فيتامين C فيها يفوق تركيزه في الليمون. وحدته ناتجة عن احتوائه على زيت الخردل، الذي يمتاز بخصائص مضادة للميكروبات والفيروسات.

واوضحت أنه مادة غذائية مفيدة ويجب على الذين ليس لديهم مشكلات صحية تمنع تناوله، ضمه إلى نظامهم الغذائي"،بجسب "روسيا اليوم"

وأشارت الخبيرة، إلى أنه يجب الامتناع عن تناول الفجل الحار في جميع حالات تفاقم أمراض الجهاز الهضمي، ويجب على النساء تناوله بحذر أثناء الحمل والرضاعة.

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