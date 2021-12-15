حل نهائي لتساقط الشعر

المصدر: البيان

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يعاني الكثير من سقوط الشعر وخاصة النساء اللاتي يشعرن بالحرج، ويبحثن عن حلول جذرية لهذه المشكلة التي تؤرقهم.

ونصح هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، بتناول الماء بما لا يقل عن 3 لترات يومياً تجنباً للإصابة بجفاف الجلد والتشققات، والتقشير المتواصل.

وأوضح هاني الناظر، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبرقناة "اكسترا نيوز" الفضائية، اليوم الأربعاء ، إن شرب المياه يعمل على ترطيب الجلد بالإضافة لدوره فى الحفاظ على فروة الرأس ويمنع القشر، وتساقط الشعر نهائياً.

وأشار استشارى أمراض الجلدية ، إلى أن شرب المياه بكثرة والتعرض لعرق الجسم بعدها له فوائد كبرى فى التخلص من الأملاح والسموم وهذا ما ينصح به فى صالات الألعاب الرياضية " الجيم " بالحرص على شرب المياه فى فترات الراحة بين التمرين " البريك ".

وقال الناظر، إن فصل الخريف يتميز بتقلباته الجوية نظراً لكونه فترة انتقالية بين فصلي الشتاء والصيف خاصة لاحتوائه على رياح محملة بالأتربة وما يترتب عليه من معاناة لمرضى حساسية الصدر، ومرضى الجيوب الأنفية، الأزمات الربوية والعيون .

وأوضح هاني الناظر، خلال البرنامج، أنه من المتوقع أن تحمل الأيام القادمة هواء محملا بالأتربة وهو ما يتطلب ارتداء الكمامة الطبية نظرا لأهميتها الكبرى من الوقاية ضد الأتربة والغبار، والبكتيريا بالإضافة لوقايتها من فيروس كورونا.

ولفت استشاري أمراض الجلدية، إلى أن ارتداء الكمامة الطبية تحمي من برودة الجو القاسية خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر ، والحرص على شرب المياه بكميات كبيرة بما لا يقل عن 3 لتر يوميا خاصة أن البعض يهمل تناولها على الرغم من فوائدها العظيمة خلال فصل الشتاء.

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