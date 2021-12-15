ما سر زيادة الوزن في الشتاء؟

المصدر: البيان

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يعتقد كثيرون بأن تناول مزيد من الطعام في فصل الشتاء يبعث على الدفء لكن في الحقيقة يزيد في الوزن ويسبب مشاكل السمنة.

ووفق صحيفة الوطن قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية، إن دائمًا ما يأتي فصل الشتاء مصحوبًا بزيادة في الوزن لدى كثيرين من الناس ممن يخطئون في تحديد نظامهم الغذائي، إذ يظن غالبية الناس أن أجسامهم تحصل على الدفء من خلال الإكثار في تناول الطعام وخاصة الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية خلال ساعات اليوم.

كما أكدت «ليندا" أن الإنسان كي يحقق التدفئة لجسمه وفي الوقت ذاته يحافظ على لياقته البدنية، عليه بتناول المشروبات الدافئة وليس تناول الطعام بشراهة: «الإنسان لما بيأكل كتير بيتخن مش بيدفى».

أضافت استشاري التغذية أيضًا خلال حديثها أن هناك مشروبات ساخنة من شأنها توفير التدفئة اللازمة للجسم ولا تؤدي إلى السمنة، ومنها القرفة والجنزبيل والشاي وحمص الشام والسحلب، بالإضافة أيضًا إلى شربة العدس وشربة الخضار.

كما حذرت «ليندا» من الإكثار من تناول الحلويات والاعتماد عليها كوجبة أساسية للوصول إلى مرحلة الشبع، ناصحة بتناول قطعة أو قطعتين على الاكثر بعد وجبة الغداء: «منحرمش نفسنا بس لازم ناكل باعتدال علشان نحافظ على صحتنا.. الحلويات دي الغرض منها أننا نحلي بيها مش نشبع».

ونصحت بتناول الفاكهة والخضروات وممارسة الرياضة والنوم الجيد، وأكدت في نهاية حديثها أن الفكرة الرائجة أن تناول 6 وجبات يوميًا بكميات أقل يساعد على الحفاظ على وزن الجسم ويحميه من السمنة، هي نظرية خاطئة بحسب ما أثبتته الدراسات العلمية الحديثة، ناصحة بالالتزام بالـ 3 وجبات الأساسية في اليوم فقط، على أن تكون وجبة العشاء خفيفة كي لا تعود على الإنسان بأضرار صحية وأولها الأرق أثناء النوم.



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