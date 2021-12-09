تحذير من خطورة ملك الفواكه على صحة الإنسان

المصدر: وكالات

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حذرت المختصة في التغذية ليرا لافسكي، من مخاطر كبيرة تسببها فاكهة يطلق عليها في آسيا "ملك الفواكه"، بالرغم من فوائدها المذهلة.

وقالت لافسكي في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك": "في آسيا، يُطلق على المانغو لقب "ملك الفواكه"، فهو مصدر غذاء ممتاز لتقوية جهاز المناعة، كما أن الاستهلاك المنتظم للفاكهة يساعد في دعم نظام القلب والأوعية الدموية وتحسين صحة العين نظرًا لاحتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم، والحديد والزنك".

وتضيف: "ولكن، لا ينصح به (المانغو) للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الفاكهة، وكذلك لأولئك الذين يراقبون مستويات السكر في الدم ويتجنبون الفركتوز، لأنه يمكن أن يسبب انفجارات لمستوى الأنسولين في الدم".

وتنصح في هذه الحالة، تقليل كمية المانجو التي يتم تناولها إلى 50 غرامًا وتناولها بعد الوجبات، حتى لا تسبب ارتفاعًا في هرمون البنكرياس.

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