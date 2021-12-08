القاتل الصامت .. البخور أضرار لا تتوقعها

المصدر: وكالات

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حذر الدكتور مجدي بدران أستاذ الحساسية والمناعة في مصر، من إشعال البخور في المنازل، والذي يسبب بعض المشكلات الصحية حسبما أكد في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC».

1- إشعال البخور في مكان مغلق وخروج الأدخنة من البخور تسبب خطورة نظرًا لاحتوائها على مكونات خطيرة مثل أول وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وهذه مكونات خطرة.

2- أول أكسيد الكربون الذي ينتج عن حرق البخور هو القاتل الصامت «أول ما يدخل الدم الهيموجلوبين اللي بيحمل الأكسجين ويوزعه على جميع خلايا الجسم يبقى عنده شراهة لأول أكسيد الكربون 200 ضعف الاكسجين بيسيب الاكسجين وبيكلبش في أول أكسيد الكربون وبالتالي الهيموجلوبين يتحول هيموجلوبين غير وظيفي كأننا عندنا انيميا وأكننا عندنا فقدان أكسجين وهيبقى عندنا أداء أقل في جسم الإنسان وكل حاجة في جسم الإنسان هتبقى أقل طالما أنا قاعد قدام أول أكسيد الكربون».

3- المركبات المتطايرة من البخور تسبب الحساسية وتهييج الأغشية المخاطية في الأنف والجهاز التنفسي والرئة والعين وقد تكون هذه المركبات مسرطنة على المدى البعيد.

4- إشعال البخور بكميات كبيرة في مكان مغلق خطر للغاية.

5- البخور المغشوش يحتوي على الرصاص وقد يسبب مشاكل التسمم بالرصاص «عشان الوزن بتاعه وده هيدخلني في مشاكل التسمم بالرصاص والتسمم بالرصاص يعمل مشاكل للأم الحامل لو بتشم البخور كل يوم أو كل أسبوع ممكن يأثر على الجنين ويسبب الإجهاض والولادة المبكرة وممكن الجنين ينزل حجمه صغير ووزنه صغير».

6- الرصاص الموجود في البخور المغشوش يؤثر على الأطفال الصغار ويؤثر على ذكائهم واستيعابهم في المدرسة ويؤثر على الكلى ويسبب لهم المغص والصداع.

7- الرصاص في البخور المغشوش يمكن أن يؤثر على الرجال ويسبب مشاكل في الخصوبة.

8- يجب تقليل الملوثات داخل البيوت نظرًا لأن الهواء داخل البيوت سيصبح ملوثا أكثر من مرة.

9- يجب تجديد الهواء داخل البيوت حيث يقلل ذلك من تركيز الملوثات والفيروسات.

10- يمكن إطلاق البخور في الغرفة حال عدم وجود أي شخص فيها ثم تهوية المكان.

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