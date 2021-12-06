كحة مزمنة دون عارض صحي وكيفية الشفاء منها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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هناك "كحة من دون سبب صحي" وهناك علاج لها أيضاً أصبح متوفراً أخيراً على فيديو نشره أب أمريكي عن ابنته التي شفت من الكحة بفعل العادة، على يد طبيب استخدم في علاجها "قوة الإيحاء"، وهو علاج تم وصفه للمرة الأولى في عام 1966.

ويقول والد الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً لموقع "غوود نيوز" الكندي، إنه شعر بالارتياح الشديد بعد مشاهدة ابنته، بيثاني، تشفى خلال جلسة استغرقت 30 دقيقة على "سكايب" مع إخصائي المناعة وأمراض الرئة للأطفال في جامعة مستشفى آيوا، مايلز واينبرغر، إلى درجة أنه قرر نشر جلسة الفيديو عبر الانترنت، لتوفير معلومات عن هذا العلاج الثوري للكحة العنيدة المزمنة غير المبررة.

ولا يعاني الأطفال فقط من تلك الاضطرابات غير المبررة، بل وفقاً لدراسة منشورة في عام 2020، تبين أن 10% من 9 آلاف بالغ فوق سن ال45، يعانون من سعال مزمن، ومن بين هؤلاء هناك العديد من دون أي سبب كامن يمكن تحديده.

وهذا العلاج بـ "قوة الإيحاء" سهل للغاية، ويمكن لأي شخص، بالغ أو طفل، "العلاج ذاتياً" من خلال مشاهدة الفيديو، وتناول كوب من الماء مع التركيز على التنفس، وفقا للتعليمات.

ويفيد الأب، دينيس بوتنر، الذي صور جلسة علاج ابنته قبل عامين، أنه ساعد الطبيب واينبرغر في نشر ورقة علمية تمت مراجعتها من قبل الأقران في مجلة الكلية الامريكية للحساسية والربو والمناعة، مفيداً بأن العلاج يتم استخدامه الأن بشكل روتيني من قبل مستشفى "جون هوبكنز" ومجموعة "مايو كلينيك" ومنظمة "كيزر برمينانتي" وخبراء الصحة في انحاء العالم، وأن متطوعين قاموا بترجمة الفيديو إلى الاسبانية والماندرين والتركية والألمانية، فيما تم إيداع الفيديو الأصلي في مكتبة الفيديوهات الدائمة في "جمعية الصدر الأمريكية".

وفي الفيديو يمكن الاستماع إلى بوتنر يتحدث عن سعال ابنته والعلاجات والأدوية التي حاول استخدامها قبل اللجوء إلى العلاج بـ "قوة الإيحاء"، مشيراً إلى أن الكحات الناجمة عن العادة، والتي تصيب الأشخاص لسنوات أحياناً، يمكن وقفها.

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