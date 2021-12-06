المستشفى الأمريكي في دبي يفتتح مركز زراعة نخاع العظام الأول من نوعه في الإمارات العربية المتحدة

المصدر: البيان

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افتتح المستشفى الأمريكي في دبي المركز الأول والوحيد من نوعه لزراعة نخاع العظام في إمارة دبي. ليصبح أول مستشفى خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم زراعة الخلايا الجذعية للمريض داخلياً، دون الحاجة إلى متبرع.

وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز، التشخيص المختبري والعلاج الكيميائي وتعبئة الخلايا الجذعية وجمعها وتخزينها وإعادة ضخها مع رعاية فردية في غرف متخصصة.

ويعد مركز زراعة نخاع العظام المرخص من هيئة الصحة بدبي خطوة نحو الأمام في برنامج المستشفى الأمريكي في دبي للرعاية الشاملة لمرضى السرطان، والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 12 عامًا. ويضم المركز فريقًا من الاستشاريين الطبيين المؤهلين من أوروبا والولايات المتحدة، و فنيين ذو خبرة عالية، اضافةً لتجمع خبراء دوليين لمراجعة ومناقشة الحالات.

ويتمتع ممرضو المركز بمهارات عالية في إجراءات زراعة نخاع العظام (BMT)، فضلا عن خبرتهم في الفِصادَة أو ما يعرف بفصل مكونات الدم، والعلاج الخلوي، والرعاية بعد الزراعة.

ويشبه إجراء الزرع غير الجراحي بعملية نقل الدم، وهو ينطوي على تحفيز الخلايا الجذعية الموجودة بشكل رئيسي في نخاع العظام عن طريق الأدوية للانتقال إلى الدم. وهذه العملية، التي تسمى جمع الخلايا الجذعية الدموية الطرفية، أكثر شيوعًا في عمليات زرع الخلايا الجذعية لعلاج السرطان من حصاد الخلايا الجذعية من نخاع العظم مباشرة من أجل زراعة نخاع العظم (BMT).

وفي معرض ترحيبه، بالإطلاق قال الدكتور طارق دوفان، المدير الطبي في المستشفى الأمريكي دبي: "تعد وحدة زراعة نخاع العظام علامة فارقة أخرى في التزام المستشفى الأمريكي دبي بتقديم الرعاية الصحية الأكثر تقدمًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. لقد كان قسم رعاية السرطان المتطور لدينا رائدًا في علم الأورام، ووحدة الخلايا الجذعية توسع خبرتنا في تقديم أحدث علاجات السرطان وإدارتها".

من جانبه، قال الدكتور مارون الخوري، مدير مركز السرطان في المستشفى الأمريكي دبي: “تعتبر وحدة زرع الخلايا الجذعية الذاتية في المستشفى الأمريكي في دبي هي الوحيدة من نوعها في الإمارات العربية المتحدة. ولدينا استشاريون وفريق مدرب تدريباً عالياً ومتخصصون في زراعة الخلايا الجذعية وإدارة الرعاية، وخدمات المختبرات الداخلية المتميزة، ومرافق الاشعاع، و برامج دعم نفسي لتقديم تجربة رعاية كاملة ورحيمة للمرضى".

ويعد هذا المركز جزءًا من الخدمات الموسعة التي تقدمها إدارة رعاية أمراض الدم والأورام التابعة لقسم رعاية مرضى السرطان في المستشفى الأمريكي في دبي، تحت إشراف الدكتورة شابيها رانا، مدير زراعة الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي في المستشفى الأمريكي في دبي، وهي أيضا استشارية أمراض الدم مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، وخصوصاً في زراعة الخلايا الجذعية.

ومن بين أعضاء فريق المركز الآخرين الدكتور مارون الخوري، مدير مركز السرطان؛ والدكتور فراز خان، استشاري أمراض الدم والأورام؛ و الدكتورة جولييتا زولواجا، أخصائية أمراض الدم وزرع الخلايا الجذعية؛ والدكتورة منى تارين، استشارية إدارة الألم / الرعاية التلطيفية؛ والدكتورة ميلاني شلاتر، أخصائية علم النفس الإكلينيكي؛ ونجلاء الوكيل مدير جودة رعاية زراعة الأعضاء.

سيعالج المركز سرطانات الدم مثل ورم النخاع المتعدد، وورم الغدد الليمفاوية، وأنواع معينة من اللوكيميا، والداء النشواني (تراكم بروتين نادر يسمى الأميلويد في الجسم). بالإضافة إلى ذلك، سيعالج المركز الحالات غير الدموية مثل أورام الخلايا الجرثومية وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد، ومتلازمة كرون والتهاب القولون التقرحي.

ويوفر المركز للمرضى مجموعات دعم ممن خضعوا لعمليات زرع الخلايا الجذعية في السابق. ويقدم المركز أيضاً ندوات تثقيفية لتبادل المعلومات و الملاحظات، وطرح الأسئلة والحصول على الدعم النفسي لمراحل ما قبل العلاج وبعده.

ويتبع مركز زراعة نخاع العظام في المستشفى الأمريكي في دبي معايير اختيار صارمة قبل قبول المرضى لضمان أعلى درجات الالتزام بجودة الرعاية والسلامة والفعالية.

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