باحثون: سم نحل العسل بفعالية ضد الخلايا السرطانية

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد باحثون في غرب أستراليا بأن سم نحل العسل الأوروبي يمكن أن يكون "فعالاً بشكل ملحوظ" في قتل خلايا سرطان الثدي التي يصعب علاجها.

الدراسة التي أجراها معهد هاري بيركينز للأبحاث الطبية، استخدمت السم المأخوذ من 312 نحلة منتجة للعسل ونحلة طنانة للتحقق من مدى خصائصها المضادة للسرطان.

وخلص الفريق إلى أن سم النحل لا يتسبب فقط في قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي وخلايا سرطان الثدي المخصب، بل يفعل ذلك بتركيز لا يضر الخلايا الطبيعية.

ويشكل سرطان الثدي الثلاثي السلبي ما بين 10 - 15% من جميع سرطانات الثدي، حسب المعهد. ولا توجد حالياً علاجات مستهدفة فعالة سريرياً لذلك النوع من السرطان، نقلاً عن "دويتشه فيليه" الألمانية.

وفي السياق، أكد موقع "ميدبورتال" الطبي الروسي أن لسم النحل الكثير من الاستخدامات الدوائية إذ يوصي الأطباء باستخدامه لعلاج الأمراض التالية: تصلب الشرايين والأوعية المحيطية، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الجهاز العصبي المحيطي، الروماتيزم، أمراض الحساسية، الربو القصبي، التهاب القرنية، أمراض الغدة الدرقية، كما ثبت مؤخرا قدرته على منع نمو الأورام السرطانية.

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