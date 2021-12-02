ماذا تشرب: المياه المعدنية الروسية الصنع

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتشرت ثقافة التغذية السليمة ونمط الحياة الصحي في جميع أنحاء العالم منذ فترة طويلة كوسيلة للتخلص من التوتر والخمول وأمراض التغذية، ولا يعني ذلك الاهتمام لما نأكله فقط بل أيضًا لما نشربه. يدخل الماء في المكونات الأساسية لجسم الإنسان، لذا يجب إدراجه في النظام الغذائي بكميات وفيرة وبشكل يومي. إن شرب الماء يروي العطش، ويشارك في عمليات الهضم والتمثيل الغذائي، كما تساعد المياه المعدنية على إثراء الجسم بالمغذيات الدقيقة والكبيرة المفيدة.

تتمتع روسيا بخبرة غنية في إنتاج المياه المعدنية، حيث تم اكتشاف الينابيع الأولى في البلاد في عهد الإمبراطور بطرس الأكبر في القرن الثامن عشر. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، تعد تلك الينابيع المصدر المعتمد للمياه المعدنية الروسية، كما بُنيت حولها المنتجعات والمرافق العلاجية منذ عقود كونها تتميز بمياه ذات خصائص فريدة مفيدة للشرب والصحة العامة. ويتم الحفاظ على المناطق التي تقع فيها تلك الينابيع كي تبقى ضمن المناطق النظيفة والصديقة للبيئة في البلاد، وهو ما يساعد على الحفاظ على مياه تلك الينابيع، كما يتم اختبار المياه وفحصها بانتظام للتأكد من امتثالها لجميع الاشتراطات الصحية المقاومة للأوبئة.

تعد التكنولوجيا الروسية المعتمدة حالياً لإنتاج المياه المعدنية ضمانًا لجودة هذا المنتج، حيث يتم رفع المياه من الينابيع إلى سطح الأرض وتسليمها إلى ورشة التعبئة ليتم ترشيحها وتعبئتها. تبدأ عملية تعبئة المياه في زجاجات بعد مدة تتراوح بين 7 دقائق و15 دقيقة من حين استخراجها من الينابيع وتنقيتها من الشوائب. يكتب المنتجون على كل عبوة رقم الينبوع الذي تم استخراج المياه منه. تتوافق جميع مراحل التعبئة مع المعايير الوطنية والدولية التي تنص على أنه يُحظر على المنتجين الروس معالجة المياه بأي طريقة من شأنها تغيير تكوينها الأصلي. وتبلغ مدة صلاحية هذا المنتج حوالي عام واحد، أما إذا تم فتح الزجاجة بالفعل فتنتهي الصلاحية خلال يوم إلى يومين.

تتمتع المياه المعدنية المصدرة من روسيا بنسب تصدير عالية، حيث يتم تصديرها بالفعل إلى 47 دولة منها: أذربيجان وتركمانستان وأستراليا وإستونيا وألمانيا وكازاخستان وبيلاروسيا ومولدوفا وأوكرانيا وغيرها. في عام 2020، بلغ الحجم الإجمالي لتوريد هذا المنتج إلى الأسواق الخارجية 77873.9 طنًا، أي ما يعادل 15081.9 ألف دولار من الناحية النقدية. وقد صدرت روسيا 13.4 طن من المياه المعدنية إلى الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2020 مقابل 16.6 ألف دولار.

تحظى المياه المعدنية الروسية بتقدير كبير لما تتمتع به من خصائص فريدة وتكوين غني، فهي تعزز عملية تجديد الخلايا بشكل ملحوظ. كما تتمتع بتأثير قوي وواضح على البشرة، وتطهر الجسم من السموم، وتحسن الصحة العامة واللياقة البدنية. وتختلف تأثيرات المياه المعدنية عند ممارسة الرياضة باختلاف تركيبتها، حيث يساعد الماء الغني بالكالسيوم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، بينما يعمل الماء الذي يحتوي على المغنيسيوم على التخلص من الإرهاق، أما الماء المحتوي على الصوديوم فيسهم في استعادة توازن الاملاح فى الجسم. يجب شرب المياه الطبية والعلاجية على النحو الذي يحدده الطبيب أو بكميات معتدلة، بحيث تحقق أقصى فائدة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يقتصر استخدام المياه المعدنية الروسية الصنع على الشرب فقط بل للاستخدام الخارجي أيضاً – فيمكن استخدامها في غسل الوجه وفي حمامات التجميل، لما تحتويه من معادن تساعد على تهدئة وتنعيم البشرة وتغذيتها.

يمكن الحصول على جميع المعلومات التفصيلية حول المياه المعدنية الروسية وباقي المنتجات الروسية الصنع في جناح خاص في دبي، كما يمكن لجميع رجال الأعمال زيارة بيت الطعام الروسي أو الجناح الذي يتم تنظيمه لتجار التجزئة والموزعين وممثلي قطاع HoReCa وهياكل الأعمال الأخرى. عنوان الجناح: 285 ج، شارع الوصل، منطقة البدع، جميرا 1، دبي.

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