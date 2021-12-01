أطعمة ومشروبات شائعة تسبب الصداع النصفي

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من المعروف أن من مسببات الصداع النصفي، قلة النوم، التوتر، والقلق، ولكن الجديد أن هناك العديد من الأطعمة التي بإمكانها أن تؤدي إلى نوبة الصداع النصفي، وحسبما كشفت نتائج الأبحاث التي أجرتها مؤسسة أبحاث الصداع النصفي أن الأطعمة يمكن أن تسبب ذلك عند اختلاطها بمحفزات أخرى.

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في حدوث صداع نصفي ممثلة فيما يلي، وذلك وفقًا لموقع «Health Line»:

الكافيين

عند التوقف عن تناول الكافيين، ربما يسبب حدوث صداع نصفي، ولكن عند الاستمرار في تناوله ربما يكون أحد الأسباب التي تساعد في التخلص من نوبات الصداع وتشمل الأطعمة المحتوية على كافيين ما يلي:

- قهوة

- شاي

- الشوكولاتة

المحليات الصناعية

تحتوي العديد من الاطعمة المصنعة على محليات صناعية، هي البدائل التي توضع مكان الأطعمة والمشروبات لإضافة المذاق المحلى، ولكن بإمكان تلك الأطعمة أن تسبب صداع نصفي.

الأطعمة المجمدة

يمكن أن يؤدي تناول المشروبات والأطعمة المجمدة إلى حدوث الآم حادة في منطقة الرأس، ما يؤدي إلى حدوث نوبات الصداع النصفي، لذا إذا كنت من محبي تناول المثلجات، يلزم الحد من تناولها.

الشوكولاتة

حسب مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، يقال إن الشوكولاتة هي ثاني أكثر أسباب نوبات الصداع النصفي شيوعًا بعد الكحول، حيث تؤثر الشوكولاتة نحو 22% من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.

الأطعمة المالحة

يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة المالحة إلى حدوث صداع نصفي لدى بعض الأشخاص، كما يمكن أن يؤدي استهلاك نسبة كبيرة من الصوديوم إلى زيادة معدل ضغط الدم، ما يسبب الصداع أو نوبات الصداع النصفي.

الأجبان

المسنة يعرف أن الأجبان المسنة تحتوي على نسبة كبيرة من «التيرامين»، وقيل إنها مادة كيميائية تسبب الصداع النصفي.

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